Приговор суда: Ульянова и других террористов казнить
Кадр из фильм «Казнены на рассвете» (1964). В роли Александра Ульянова Вадим Ганшин

Кадр из фильм «Казнены на рассвете» (1964). В роли Александра Ульянова Вадим Ганшин

1 мая 1887 года был вынесен приговор членам «Террористической фракции» партии «Народная воля», готовившим покушение на Александра III

1 марта 1881 года от рук террористов погиб император Александр II. В конце 1886 года тайная организация «Террористическая фракция Народной воли» начала готовить покушение на императора Александра III.

Смертный приговор, который был вынесен цареубийцам, их последователей не остановил. В программе «Террористической фракции», разработанной Александром Ульяновым, весь план по преобразованию страны умещался на одном листке. Террор в отношении правительства и представителей гражданской власти был основным средством для достижения главной цели – установке социалистического строя.

«Признавая главное значение террора как средства вынуждения у правительства уступок путем систематической его дезорганизации, мы нисколько не умаляем и других его полезных сторон. Он поднимает революционный дух народа; дает непрерывное доказательство возможности борьбы, подрывая обаяние правительственной силы; он действует сильно пропагандистским образом на массы. Поэтому мы считаем полезной не только террористическую борьбу с центральным правительством, но и местные террористические протесты против административного гнета».

Дату для покушения на Александра III террористы выбрали не случайно, 1 марта был убит император Александр II, в этот же день они запланировали убийство сына – Александра III.

Императорскую семью предполагалось закидать бомбами во время проезда в Петропавловский собор на панихиду по убиенному Александру II. Местом для проведения теракта избрали Невский проспект.

План покушения заговорщиками был проработан в деталях. Но заговор удалось раскрыть, 1 марта шесть террористов были арестованы, при них обнаружили снаряды, заряженные динамитом и свинцовыми пулями, и начиненные стрихином. Покушение на жизнь царской семьи было предотвращено.

Судебное дело велось в обстановке крайнего возмущения общества новоявленными цареубийцами.

Во время следствия было установлено, что инициатором и собирателем «Террористической фракции» был Петр Шевырёв, а «скрепой и цементом» - Александр Ульянов, именно он готовил первомартовский теракт.

Окончательный приговор суд вынес 19 апреля (1 мая) 1887 года. Прокурор Неклюдов в обвинительной речи объявил всех подсудимых участниками «все той же партии», убившей Александра II. Мотивом их преступления прокурор назвал «один слепой террор, без разума и смысла».

Суд постановил четырнадцать подсудимых «подвергнуть смертной казни через повешение». Тем не менее суд ходатайствовал перед царем о замене казни - Канчеру, Горкуну, Волохову и Ананьиной каторжными работами сроком на двадцать лет, Пилсудскому — на пятнадцать, Пашковскому — на десять лет. Шмидова ссылалась на поселение в Сибирь, а Сердюкова получала тюремный срок в два года.

Это ходатайство мотивировалось рядом обнаруженных судебным следствием обстоятельств: чистосердечным раскаянием и содействием к раскрытию преступления у Канчера, Горкуна и Волохова, а также «отдаленностью участия в преступлении» у Пашковского. Прошения о помиловании подали одиннадцать осужденных.

Александр III удовлетворил ходатайство суда. Прошения девяти осужденных были приняты во внимание и судебный приговор смягчен каждому из них, причем Волохову, Горкуну и Канчеру император сократил срок каторги до десяти лет, Лукашевичу и Новорусскому казнь была заменена пожизненной каторгой.

Смертный приговор остался в силе для пятерых: Александра Ульянова, одного из лидеров партии, Шевырёва, Осипанова, Андреюшкина и Генералова. Александр Ульянов также подал прошение о помиловании по настоятельной просьбе матери. Прошение было рассмотрено в особом присутствии Правительствующего сената, так как оно не содержало раскаяния, прошение не удовлетворили.

Александру Ульянову не удалось пролить царскую кровь, за него это сделал младший брат Владимир, по его указанию в июле 1918 года будет расстрелян последний российский самодержец Николай II.

Но крови только императора Ленину будет недостаточно, он станет главным инициатором самого «массового и беспощадного» террора против идейных противников революции, в ходе которого будет уничтожена лучшая часть российского общества.

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