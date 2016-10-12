Последний патриарх древней Руси

Будущий патриарх Адриан (в миру Андрей) родился 2 октября (по старому стилю) 1627, или 1637, или 1639 года. До поставления на патриаршество был архимандритом Чудова монастыря и занимал Казанскую кафедру. Во время болезни своего предшественника патриарха Иоакима (1621-1690) помогал ему в управлении церковными делами. Патриархом был поставлен по протекции царицы Наталии Кирилловны в 1690 году.
Адриан предчувствовал опасность, исходящую от европейских нововведений Петра I, поэтому при восшествии на патриарший престол в своем послании напомнил о равнозначности двух началах – священства и царства. До Петра Московской Руси в какой-то степени удавалось проводить в жизнь принцип симфонии, но с новым царем в этом принципе возник серьезный перекос в сторону царства.
Всероссийскую паству патриарх увещал соблюдать посты, защищать вдов и сирот, он осуждал ростовщичество, а также новые обычаи, проникшие в России – европейскую одежду, курение табака и брадобритие. Но к советам своего предстоятеля Петр I и его окружение не прислушивалось. Известен случай, как однажды Адриан встретив Петра в иноземном платье, сделал ему замечание, на что Петр Алексеевич посоветовал первоиерарху заботится о нуждах Церкви, а не о портных.
Царь внес некоторые изменения в церковные церемонии, были отменены шествие на осляти в Неделю ваий, публичное принятие патриаршего благословения при входе храм и многие другие обычай и обряды старой Москвы. Петр словно надсмехался над древним благочестием, он организовал всепьянейший синод и другие «игры», на фоне которых Pussy Riot выглядят мелкими проказниками.
Изменить поведение царя патриарх не мог, но и в полной пассивности его обвинять тоже нельзя. Так он отказался постригать в монашество супругу царя Евдокию Лопухину, к которой царь охладел. По древнему праву Адриан выступал с ходатайством об осужденных стрельцах, прося заменить смертную казнь каторгой, но Петр не слушал предстоятеля Русской Церкви.
Адриан был последним патриархом древней Руси, местоблюстительство Патриаршего престола растянулось на 20 лет, а затем общецерковное управление было отдано Святейшему Синоду. До восстановления патриаршества было долгих 217 лет.
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