Последний патриарх древней Руси
Патриарх Адриан. Фрагмент парсуны начала XVIII века

Патриарх Адриан. Фрагмент парсуны начала XVIII века

12 октября родился патриарх Московский и всея Руси Адриан

Будущий патриарх Адриан (в миру Андрей) родился 2 октября (по старому стилю) 1627, или 1637, или 1639 года. До поставления на патриаршество был архимандритом Чудова монастыря и занимал Казанскую кафедру. Во время болезни своего предшественника патриарха Иоакима (1621-1690) помогал ему в управлении церковными делами. Патриархом был поставлен по протекции царицы Наталии Кирилловны в 1690 году. Адриан предчувствовал опасность, исходящую от европейских нововведений Петра I, поэтому при восшествии на патриарший престол в своем послании напомнил о равнозначности двух началах – священства и царства. До Петра Московской Руси в какой-то степени удавалось проводить в жизнь принцип симфонии, но с новым царем в этом принципе возник серьезный перекос в сторону царства. Всероссийскую паству патриарх увещал соблюдать посты, защищать вдов и сирот, он осуждал ростовщичество, а также новые обычаи, проникшие в России – европейскую одежду, курение табака и брадобритие. Но к советам своего предстоятеля Петр I и его окружение не прислушивалось. Известен случай, как однажды Адриан встретив Петра в иноземном платье, сделал ему замечание, на что Петр Алексеевич посоветовал первоиерарху заботится о нуждах Церкви, а не о портных. Царь внес некоторые изменения в церковные церемонии, были отменены шествие на осляти в Неделю ваий, публичное принятие патриаршего благословения при входе храм и многие другие обычай и обряды старой Москвы. Петр словно надсмехался над древним благочестием, он организовал всепьянейший синод и другие «игры», на фоне которых Pussy Riot выглядят мелкими проказниками. Изменить поведение царя патриарх не мог, но и в полной пассивности его обвинять тоже нельзя. Так он отказался постригать в монашество супругу царя Евдокию Лопухину, к которой царь охладел. По древнему праву Адриан выступал с ходатайством об осужденных стрельцах, прося заменить смертную казнь каторгой, но Петр не слушал предстоятеля Русской Церкви. Адриан был последним патриархом древней Руси, местоблюстительство Патриаршего престола растянулось на 20 лет, а затем общецерковное управление было отдано Святейшему Синоду. До восстановления патриаршества было долгих 217 лет.
Теги:
Места: Россия
Тува вошла в состав СССР Далее в рубрике Тува вошла в состав СССР11 октября 1944 года Тувинская Народная Республика вошла в состав Советского Союза

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО