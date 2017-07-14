Последний набег крымских татар на Москву

К концу XV века Русь избавилась от ордынской зависимости и восстановила свой национальный суверенитет. Иван Грозный покорил Казанское и Астраханское ханства и устранил угрозу с этого направления. Но еще оставалось Крымское ханство, положившее в основу своей экономики работорговлю.

Крымские татары и ногайцы совершали регулярные набеги на Русь и Великое княжество Литовское, пленники-славяне текли широким потоком на невольничьи рынки Крыма и Турции – работорговля в то время была самым прибыльным занятием, один рейс с кораблем невольников в Турцию приносил до 500% прибыли.

Хорошо осведомленный о возможностях получения сверхприбылей, крымский хан Газы II Герай решил продолжить практику своих предшественников. Он был поставлен управлять Крымом султаном Мурадом III в 1588 году и первое время занимал нейтральную позицию по отношению к Москве. В это время он раздумывал, на кого лучше напасть, на Литву или на Русь. Подсказка пришла со стороны шведского короля Юхана III, стремившегося найти себе как можно больше союзников в войне со своим давним противником.

Он заверял Газы-Герая, что основные силы русских находятся на севере, на границе со Швецией, и обещал финансовую помощь в случае нападения на Москву. И хан, как пишет историк Сергей Соловьев, «решил посмотреть берега Оки».

Он собрал большое войско, по разным оценкам от 100 до 150 тысяч человек, состоявшее из воинов Малой ногайской орды, османов из гарнизонов турецких крепостей Крыма, янычар и турецкой артиллерии. Хан запретил брать пленных на пути к Москве, чтобы не тратить время.

Царь Федор I Иванович, предупрежденный тульским и дедиловским воеводами, рать собрал под стенами Москвы, здесь он планировал дать главный бой. В отличие от своего отца Ивана Грозного, покинувшего Москву при нашествиях 1571 и 1572 годов, он не оставил столицу.

Во главе русского войска стояли князь Федор Мстиславский и боярин Борис Годунов. Последний в соответствии с царским распоряжением укреплял оборону города. На крепостных стенах установлены дополнительные пушки, а на юго-западе от Москвы у села Воробьево было сооружено полевое укрепление.

Утром 4 (14) июля 1591 года передовые отряды хана начали прощупывать оборону русских, но все атаки татар были отбиты.

Для ободрения защитников столицы царь повелел совершить крестный ход с образом Донской Божией Матери и вынести ее в лагерь. Эта чудотворная икона согласно преданию находилась в русском стане во время легендарной Куликовской битвы. Божия Матерь оказала помощь и в этот раз.

Дневной бой не выявил победителя, ночью татары не предпринимали никаких действий, а русские для устрашения войска противника палили всю ночь из пушек. Вдобавок командующие хан Газы-Герай и ногайский мурза Казыем были дезинформированы, что москвичи получили серьезное подкрепление и, не увидев успеха в первый день, спешно свернули лагерь и бежали.

Донская икона Божией Матери в лагере защитников Москвы. Фреска Донского монастыря

Арьергард ханского войска был настигнут и разбит под Тулой, а часть истреблена в степях, ранение при бегстве получил и сам Газы-Герай. Последний масштабный разбойничий набег крымских татар на Москву провалился.

Русские военачальники были щедро вознаграждены царем, столь быструю победу отмечали многодневным пиром в Грановитой палате, а в благодарность Богу был построен Донской монастырь. Его фрески до сих пор хранят память об этом чудесном избавлении Москвы от нашествия крымских татар.

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