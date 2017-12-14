Полюс недоступности доступен

Станцию полностью замело снегом, не засыпало лишь бюст Ленина. Фото 2007 года. Источник: wikimedia.org

Шестой материк был открыт русскими мореплавателями в 1820 году, Антарктида всегда оставалась в зоне внимания России и СССР, после того как технические возможности Советского Союза вышли на необходимый уровень, началось комплексное изучение и освоение материка.

В 1956 году в Антарктиде была основана советская станция «Мирный», в 1957 году – станция «Восток», находившаяся в 1260 километрах от побережья моря. В 1958 году со станции «Мирный» вглубь материка была отправлена санно-гусеничная экспедиция, ее участники 14 декабря достигли Полюса недоступности – точки, наиболее удаленной от побережья Южного океана.

Штурман Юрий Авсюк определил координаты этой точки - 82°06′ южной широты 54°58′ восточной долготы, до Южного полюса расстояние составляет 878 километров, до ближайшей станции «Советская» - около 600 километров. Самая недоступная точка самого труднодоступного материка была достигнута советскими людьми.

Природные условия здесь самые тяжелые в Антарктиде, высота ледникового плато составляет 3720 метров, средняя годовая температура воздуха −57.8 °C.

В этот же день исследователи установили радиомачту, оборудовали постоянную радиостанцию, метеорологическую станцию и поставили жилой домик, на крыше которого закрепили бюст Ленина, а на мачте подняли флаг Советского Союза.

Рядом со станцией полярники расчистили и подготовили взлетно-посадочную площадку, на которую спустя 3 дня сел самолет Ли-2 с бортовым номером Н-495, доставивший различные грузы.

Возвращаясь со станции, командир самолета Виктором Перов, получил сигнал о пропаже в районе Кристальных гор отряда бельгийских полярников. Советским летчикам в неизученном и труднодоступном районе удалось найти зарубежных коллег. Перов за совершенный подвиг был награжден бельгийскими государственными наградами.

В течение почти двух недель полярники проводили метеорологические, актинометрические, геомагнитные и гляциологические исследования, а также сейсмозондирование ледникового покрова. После этого станция была законсервирована, в ней оставленв запас продовольствия для других экспедиций.

Зарубежные экспедиции побывали на Полюсе недоступности лишь в 2007 и 2011 годах.

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