«Показать историю с позиции Церкви»

В Москве проходит мультимедийная экспозиция «Россия — Моя история. 1945-2016 гг.». Она является завершающая в цикле исторических выставок «Россия — Моя история». Три предыдущие экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «1917-1945. От великих потрясений к Великой Победе» — сегодня представлены в Историческом парке «Россия — Моя история» в 57-м павильоне ВДНХ.

Один из авторов выставки, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Церкви исторического факультета МГУ, Павел Владимирович Кузенков любезно согласился ответить на вопросы «Русской Планеты» об этой выставке.

- Россия в XX веке прошла через Первую Мировую, октябрьский переворот, Гражданскую, репрессии, Великую Отечественную войну. Как русскому народу удалось выжить после тяжелейших испытаний?

- Русский народ прошёл через испытания XX века с огромными демографическими, культурными, экономическими и общественно-политическими потерями. Если в начале XX века Русский Мир выступал в качестве одной из самых многочисленных и бурно развивающихся цивилизаций планеты, то сегодня мы можем констатировать, что Россия значительно уступает своим главным геополитическим конкурентам — США, Европейскому Союзу, Китаю. Но русский народ не просто выжил. Он сохранил свою цивилизационную идентичность и силы для возрождения и своей государственности, и своей традиционной культуры.

Единственная сила, которая позволила нашему народу сохраниться, это его духовные корни, уходящие в тысячелетнюю глубь русской истории. Именно там, во временах святого Владимира и Ярослава Мудрого, Александра Невского и Дмитрия Донского, Ивана Грозного, Минина и Пожарского, Петра Великого, Суворова и Кутузова, Нахимова и Ушакова и иных героев истории Отечества черпали свои силы наши предки в самую лихую годину испытаний.

Даже «безбожное» советское государство было вынуждено прибегать к этим примерам для собственного спасения. Но самым ярким примером сохранения традиции стала судьба Православной Церкви. Оказавшись практически вне закона, она сумела выстоять в годы гонений, явив изумленному миру, уже забывшему о Христе, сонм мучеников и исповедников. И затем одержала, как и в древние времена, духовную победу над боровшимся с ней могучим государством. Вернувшись к своим христианским истокам, русский народ обрел силу преодолеть тяжелейший кризис выхода из коммунистической эпохи и ныне имеет все возможности для утверждения своего собственного цивилизационного выбора.

Историк Павел Кузенков

- Внешняя жизнь Церкви сегодня – это строительство и реставрация храмов и монастырей, возможность духовенства выступать на самых разных площадках, осуществляются совместные проекты с государством, как эта выставка. Как можно охарактеризовать жизнь Церкви в 1945-1985 годах?

- Это была прежде всего эпоха вызревания будущего бурного возрождения. В годы Великой Отечественной войны советское государство оказалось вынужденным признать в Церкви великую духовную силу, имеющую и важное общественно-политическое значение. Гонения были смягчены. Именно в послевоенные годы в церковной среде вызревали семена духовного роста, необходимого для покаяния и преодоления того идеологического наваждения, в котором оказался русский народ. К Церкви тянулись интеллигенты, писатели, даже некоторые бывшие коммунистические политики, на склоне лет вдруг ощутившие страшный духовный ваккум.

Хрущёв, самоуверенно обещавший «показать последнего попа по телевизору», поднял новую волну гонений. Казалось, в Церкви остались только старушки, и дни её сочтены. Но «сила Божия в немощи совершается» — и в 1988 году, когда Горбачёв решил на государственном уровне отметить 1000-летие Крещения Руси, произошло непредвиденное.

Ослабление цензуры вызвало эффект прорыва плотины. Охваченные жаждой духовного просвещения, познания, люди — часто с высшим образованием, с богатым жизненным опытом — устремились в Церковь. А с крахом коммунизма в России наступила бурная эпоха настоящего религиозного возрождения.

- В X-XIX веках Церковь вносила огромный вклад в становление российской государственности, развитие общества, культуры и искусства. После 1917 года от участия в жизни страны ее отстранили. Тем не менее, страна развивалась, удалось воплотить в жизнь масштабные проекты: полет в космос, освоение целины, БАМ, различные ГЭС и т.п. Может роль Церкви осталась в прошлом, и мы сегодня преувеличиваем ее значение?

- Наследие церковной традиции в эти годы ещё только предстоит изучить. Оно, несмоненно, сохранялось: все лидеры Советской России были крещены в дестве, многие — как Сталин, Микоян, Дзержинский — даже готовились к духовной карьере. А вот что говорил о коммунистах Никита Хрущёв: «Я считал, что нас всех связывает нечто возвышенное и святое. Каждый участник нашего движения был для меня вроде апостола, который во имя идеи готов пойти на любые жертвы».

Уже давно отмечено сходство христианских идеалов с идеалами коммунизма. Как известно, коммунистические идеи зародились в Западной Европе, в кругу людей не просто нерусских, но испытывавших к России глубокую неприязнь. И в том, что эти идеи прижились не в Германии, Франции или Англии, а именно на русской почве, проявилось огромное влияние векового стремления православного русского народа к справедливости, всеобщему братству, проявилась его готовность жертвовать своим ради других, ради великих целей.

Коммунизм, конечно же, серьезнейшим образом извращал христианские ценности. Но он и играл на них, подменяя учение о любви к врагам доктриной классовой ненависти. Результат — известен. Не напрасно сказано апостолом: «Не всякому духу верьте, потому что много лжепророков» (1 Ин 4:1). Это не просто миллионы невинно убиенных и ещё большее число нравственно погибших душ.

Это страшное внутреннее опустошение, «идейный ожог», выразившийся в конституционном запрете на любую идеологию. Запрет этот в целом полезен — если под идеологией понимать манипулирование высшими ценностями. Но без возвышенных идей невозможно существование ни государства, ни общества. И здесь роль Церкви не просто огромна: она уникальна. Только религия может дать человеку такие идеи, которые нельзя запятнать и опорочить сиюминутными политическими, экономическими и какими угодно ещё корыстными интересами «века сего».

- Как может Церковь помочь своему Отечеству в геополитической борьбе?

- Отчасти ответ на этот вопрос уже дан в предыдущем. Геополитическая борьба, говоря языком религии, есть суетный спор о мирском величии. Но с приходом Христа открылось в этой борьбе и особое измерение. Не зря апостолы, апологеты и святые отцы обращали свои проповеди к сильным мира сего, увещевая их обратиться ко Христу, Которому «дана всякая власть на небе и на земле» (Мф. 28:16).

А это значит, что те государства, которые избирают веру во Христа, стремятся следовать Его учению, те народы, которые встают на путь покаяния и духовного исправления — таковые приобщаются и к божественной власти и силе. Другие же, не ведающие Христа или отступившие от Него, остаются игрушками в руках сатаны, которому, по попущению Божию, передана власть над «славою царств» (см. Лк 4:6).

Лукавый то возводит их на вершину богатства и могущества, то в один день низвергает на самое дно позора и унижения. Примерам таким в истории несть числа. Церковь, разумеется, не может обеспечить ни рост биржевых котировок, ни перевооружение армии, ни восстановление промышленности.

Но она способна — и это доказывают двадцать веков христианства — придать народам и государствам, а точнее — конкретным людям и правителям (ибо речь всегда идет о личностях, живых душах) ту нравственную стойкость, тот духовный закал, который является необходимым условием для торжества над всеми конкурентами и соперниками.

- Есть мнение, что происходит «сращивание» Церкви и государства. А если сравнивать с более благостными временами, в каком отношении мы находимся к идеалу симфонии «Церковь – государство»?

- Идеал «симфонии», соработничества Церкви и государства — одно из величайших сокровищ Православия. Государство заботится о народе через закон и силу, Церковь — с помощью увещеваний и молитв. Сформулировать и, главное, отстоять эту гармонию двух равновеликих и равночестных институтов, «приводящих в благоустроение все дела человеческие» (Юстиниан), было далеко не просто.

Бывали периоды, когда государство грубо вмешивалось в дела Церкви. Бывало, когда сильная Церковь брала на себя функции деградировавшего государства, превращаясь в политческий институт. И то, и другое — крайне опасно. Политизация католической Церкви вызвала в Европе взрыв Протестантизма. «Огосударствление» Церкви в императорской России унизило и ослабило духовенство, и оно не пришло на помощь государству в 1917 году.

В наши дни, когда Православная Церковь законодательно отделена от государства, но при этом государство относится к ней с доброжелательным уважением, сложились особо благоприятные условия для восстановления той атмосферы «симфонии», которая сложилась во времена Константина Великого и святых отцов. Главное — четко понимать, что Церковь не может быть частью государства. Что государство не может брать на себя функции Церкви (в том числе и в области духовного воспитания). Наконец, что служители Церкви не должны искать похвалы и одобрения со стороны общества. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир», — говорит Господь (Ин. 15:19).

- Что нужно сделать, чтобы уроки истории не забывались? С одной стороны объем знаний, в том числе исторических, увеличивается, с другой стороны, войны становятся все более жестокими и циничными, и каждая из них более кровавая, чем предыдущая.

- Уроки истории преподавать непросто. Мало знать имена и даты — надо еще и понимать, что же в действительности произошло и как избежать ошибок прошлого и повторить его успехи. И здесь парадокс заключается в том, что для того, чтобы ставить вопрос таким образом, нужно иметь систему оценочных координат. Проще говоря, пока мы не знаем, «что такое хорошо, а что такое плохо», мы не можем и извлекать уроки истории.

Именно поэтому так важно ставить во главу угла нравственные ценности, и именно на их основе изучать историю. Ведь именно из-за деградации этих самых ценностей, разрушения многовековой религиозной культуры и происходит то, что происходит: войны становятся всё более жестокими, политика — все более циничной, а экономика порождает не подлинные богатства, а финансовые «пузыри». История не поможет, если нет прочной духовной опоры. Но саму эту опору обрести помогает история.

- При создании выставки возникали ли споры между светскими и церковными историками? Первые говорили, давайте побольше Хрущева дадим, вторые, нет лучше Патриарха Алексия (Симанского)? По какому принципу происходило распределение объема?

- Наш проект тем и уникален, что он создается по инициативе Церкви, но для светских людей, для просветительских целей. Мы хотим не просто рассказывать о Церкви в истории. Наша задача — рассказать об истории с позиции Церкви.

Поэтому может показаться, что церковная жизнь как бы отходит на задний план. Но в действительности это не так. Просто мы не акцентируем внимание на разделении светского и церковного. Наоборот, хотелось показать, что духовные начала, традиционные христианские ценности глубоко пронизывали жизнь людей даже в советскую эпоху — хотя сама Церковь в это время была насильственно отстранена от образования и общественной жизни.

- Посещая уже оформленную выставку, и оценивая ее по прошествии времени, чтобы Вы в нее добавили?

- Формат выставки уникален в том отношении, что добавлять материалы в неё можно до бесконечности. Есть только одно ограничение: степень их усвояемости. Конечно, не всё из задуманного мы успели реализовать в экспонатах. В частности, подготовлен огромный материал по истории интеллектуальных исканий советской интеллигенции, по молодёжным субкультурам, имеются уникальные наработки по истории советской науки и техники, исследованиям космоса и т.п. Наконец, очень много материалов было подготовлено для нас министерствами и ведомствами для отражения современного положения дел в разных отраслях российской экономики.

Далеко не все они получили отражение на экспозиции: просто не хватило творческих сил. «Никто не обнимет необъятного», как говаривал Козьма Прутков. Но вскоре, когда выставка переедет в 57-й павильон на ВДНХ, я уверен, она заживет новой, «музейной» жизнью, будет непрерывно обновляться, улучшаться и дополняться. Ведь ее задача — стать интересным и увлекательным «живым учебником» истории для миллионов школьников, студентов и всех тех, кто интересуется историей нашего Отечества.

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