Поэт-пророк Михаил Херасков
Михаил Херасков

Михаил Херасков

Михаил Матвеевич Херасков предвидел присоединение Крыма к России

Ежедневно, на протяжении более полувека, с 1856 до Октябрьской революции 1917 года 37 колоколов на Спасской башне Московского Кремля вызванивали мелодию гимна Российской империи «Коль славен». Музыка к нему была написана композитором Дмитрием Бортнянским, а слова поэтом Михаилом Херасковым (сегодня день его памяти, он скончался 9 октября 1807 года).

Гимн не только вызванивался кремлевскими курантами, но исполнялся в храмах за вечерним богослужением, на войсковых молебнах, крестных ходах, посвящениях юнкеров в офицеры и на многих других торжественных мероприятиях. Поистине он стал духовным гимном России. Его полюбили даже масоны, поэтому иногда его ошибочно называют «масонским». С приходом большевиков гимн не умер, но обрел вторую жизнь в эмиграции.

Херасков знаменит не только авторством гимна. В 1771 году он написал первую русскую героическую поэму «Чесменский бой». В ней описывается героическая победа русского оружия. На момент написания поэмы Крым еще не входил в состав Российской империи. «И Крым еще у ног монарших не лежит», - читаем мы такие строки. Но, автор словно предчувствует, что Крым будет нашим.

Вскоре это событие произошло. В апреле 1783 года императрица Екатерина II издала указ, согласно которому Крымский полуостров вошел в состав Российского государства. И дело не в том, что эти слова в поэме могут быть поздней редакцией, главное в том, что произошло – Крым стал нашим!

У Хераскова в «Чесменском бою» имеются и другие проникновенные слова о возвращении Константинополя под власть православного правителя.

Но, может быть, главу Стамбул преклонит вскоре, Священные верхи София вознесет И Мекка ложныя гробницы не спасет.

В этом поэт был выразителем умонастроений многих людей того времени. О возвращении Царьграда говорили и писали многие, это был один из главных пунктов внешней политики России. Это желание не исчезло и теперь. Возвращение Константинополя и крест над Святой Софией – мечта многих русских православных людей.

Теги:
Места: Россия
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