Подвиг советских летчиков в небе над Западным Берлином

После победы Советского Союза над нацистской Германией на территории последней была создана Группа советских войск. Основной ее задачей была защита западных рубежей нашей Родины от внешних угроз. Болевой точкой на территории Германии оставался Берлин, разделенный на четыре сектора между СССР, США, Великобританией и Францией. Восточная часть древней германской столицы находилась под контролем СССР, западная – под контролем бывших союзников. Во время обострения отношений, в августе 1961 года жителям города было запрещено свободное по перемещение по нему, а вскоре берлинцы оказались разделены стеной. Американцы усилили военный контингент в Западном Берлине, угроза столкновения была очень серьезной, а в октябре 1961 года едва не стала реальностью. Поэтому Группа советских войск в Германии (ГСВГ), которая можно сказать находилась на передовой, оснащалась самой современной техникой и оружием.

В 1966 году на вооружение 24-й Воздушной армии ГСВГ поступили новые самолеты – истребители-перехватчики Як-28П. Конечным пунктом назначения самолетов, которых перебрасывали с завода в Новосибирске, являлся город Цербст, одно из мест дислокаций 668-го бомбардировочного авиационного полка, однако часть самолетов посадили на аэродроме соседнего городка Финов, т.к. пилоты обнаружили неполадки в работе двигателя. Три дня работники технической службы осматривали самолеты, лишь после этого решили отправить «Яки» до места назначения. Пилотировали самолеты те же летчики. Командиром звена и ведущим был капитан Борис Капустин, капитан Владимир Подберёзкин – ведомым. На первом борту штурманом был старший лейтенант Юрий Янов, на втором – капитан Николай Лобарев.

Борис Владиславович Капустин и Юрий Николаевич Янов (оба 1931 года рождения) с новинкой – истребителем Як-28 были знакомы, летать на нем учились в Новосибирске. Пилоты они были опытные, у Капустина общий налет составлял 1285 часов, у Янова – 1030 часов.

Днем 6 апреля 1966 года самолеты поднялись в воздух, и уже на 12 минуте полета у ведущей машины практически одновременно отказали оба двигателя. Капитан Капустин пытался запустить двигатели с помощью системы автономного запуска и кислородной подпитки, но запуска не произошло. Оставался один вариант – катапультироваться. Капустин скомандовал Янову прыгать, но тот отказался, катапультирование нарушило бы центровку самолета, что значительно осложнило бы управление. Летчики собирались прыгнуть одновременно, но в этот момент снижающийся самолет, вынырнул из облаков и перед пилотами открылся вид, которого они никак не ожидали увидеть, внизу находился густонаселенный район Берлина Шпандау. Оказывается сильный боковой ветер «снес» машину на немецкую столицу. План «покинуть» самолет пришлось отложить, упавший на Берлин 16-тонный самолет с полными баками топлива причинил бы непоправимые последствия.

Далеко впереди виднелось озера Штёссензее. Перед ним – пустырь. Капустин принял решение дотянуть до него и попытаться сесть либо на пустырь, либо приводнится на озеро.

Тысячи берлинцев наблюдали за тем, как летчики уводят самолет от жилых кварталов. «Очевидно, пилот пытался выровнять самолет...», - рассказывал очевидец западноберлинский рабочий Юрген Шрадер.

Советские летчики вывели самолет из жилой зоны, но посадить его не получилось. Нос «Яка» зарылся в воду озера, капитан Борис Капустин и старший лейтенант Юрий Янов погибли.

Самолет упал в британском секторе Западного Берлина, и англичане не торопились передавать тела героев советской стороне, они спешно изучали оборудование самолета и новейшую разработку радиолокатор «Орёл-Д». Лишь на третий день останки советских летчиков передали советскому командованию. Герои были похоронены на Родине, Борис Капустин в Ростове-на-Дону, Юрия Янов – в городе Вязьма.

За мужество и самопожертвование, проявленное ради спасения жителей Западного Берлина, Капустина и Янова посмертно наградили орденом Красного Знамени.

Вилли Брандт, бургомистр Западного Берлина, будущий канцлер ФРГ, с благодарностью отозвался о подвиге советских летчиков. На месте катастрофы была установлена мемориальная доска, памятные знаки появились и в других немецких городах, в марте 2001 года к 35-летию подвига Капустина и Янова, в музее авиации, созданном после вывода наших войск, на аэродроме Финова летчикам был воздвигнут мемориал.

А в Советском Союзе в память летчиков была написана песня «Огромное небо», которую пела вся страна.

Комментарий историка Константина Софронова,научного сотрудника Института всеобщей истории РАН

Шла холодная война, недавно закончился Карибский кризис, падение советского самолета могло быть расценено как недружественный акт, возможно, как диверсия. Реакция со стороны властей Федеративной Республики Германии и в целом западного блока могла быть совершенно разной. Можно точно сказать, что последствия были бы негативными.

РП: Можно сказать, что советские летчики предотвратили начало военных действия?

О начале военных действиях нельзя говорить, потому что когда в 1983 году был сбит самолет корейских авиалиний, который не отвечал на запросы советских радистов, пытающихся сообщить, что самолет находится в воздушном пространстве СССР, это не привело к переходу холодной войны в горячую фазу. Т.е. такое событие не могло спровоцировать переход к активным боевым действиям или началу Третьей мировой войны. Наличие ракетно-ядерного потенциала – это серьезный аргумент, который помогает должным образом разобраться в таких ситуациях. То же самое, как сейчас, истории с «буками» и сбитыми самолетами – создают шум в общественном пространстве, вызывают санкционные действия, но к войне это не приводит. Основные стратегические участники процесса понимают, что, во-первых, у них нет оружия, которое может должным образом защитить от ядерных угроз. Во-вторых, стороны осознают, что военные действия слишком сильно ударят по экономике, в-третьих страны НАТО понимают, что их вооруженных сил недостаточно, и американское присутствие не столь сильно для того, чтобы было можно рассчитывать на серьезные успехи в потенциальном боестолкновении.

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