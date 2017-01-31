«Почти Вселенский Собор»

Поместный Собор Русской Православной Церкви, начавший свою работу 31 января 1945 года, всего за несколько месяцев до окончания Великой Отечественной войны, известен в первую очередь тем, что на нем по смерти патриарха Сергия (Старгородского) предстоятелем Русской Православной Церкви (РПЦ) был избран Алексий (Симанский).

Собор, заседания которого проходили с 31 января по 2 февраля 1945 года в московском храме Воскресения Христова в Сокольниках был более чем представительным: в его работе принимали участие 46 архиереев, 87 клириков и 38 мирян из 89 епархий РПЦ. Общее число присутствовавших на соборе составило 204 человека, в качестве почетных гостей на нем присутствовали патриархи Александрийский и Антиохийский, Грузинский католикос-патриарх, представители Константинопольского и Иерусалимского патриархов, а также делегации Сербской и Румынской Церквей.

«Почти Вселенским собором» называли его участники и гости, писал митрополит Вениамин (Федченков). Некоторые даже вспоминали слова старца Филофея и говорили о восстановлении Третьего Рима.

Советское руководство концепцию Третьего Рима истолковывало по-своему, в предстоящем разделе Европы РПЦ должна была пмомчь СССР закрепить и удержать влияние на Балканах, в странах, где православных было большинство.

На соборе также было принято «Положение по управлению Русской Православной Церковью». Согласно определению этого Положения, высшая власть в Русской Православной Церкви принадлежала не патриарху, а именно Поместному собору, «периодически созываемому в составе епископов, клириков и мирян».

Подтвердив аналогичное определение Поместного собора 1917–1918 годов, оно подтверждало преемственность по отношению к древнейшей вселенской традиции, которая была закреплена в Символе веры, утверждавшем Единую, Святую и Апостольскую Церковь и Соборную Церковь.

Патриарх был избран открытым голосование епископов 2 февраля. Каждый из епископов, начиная с младшего по хиротонии, на вопрос, кого он с клиром и паствой (епархии) желает видеть Патриархом Московским и всея Руси отвечал: «Избираем Патриархом Московским и всея Руси высокопреосвященнейшего Алексия, митрополита Ленинградского и Новгородского».

Еще накануне голосования, во время утверждения процедуры голосования против нее выступил Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Тамбовский. Он предлагал вернуться к практике Поместного собора 1917– 1918 годов, когда избрание Патриарха совершалось по жребию. Такое предложение было невыгодно представителям государственной власти, поэтому святитель Лука на собор допущен не был.

Алексий (Симанский) Патриархом был избран единодушно. Интронизация Патриарха Алексия I состоялась 4 февраля 1945 года в Богоявленском кафедральном соборе Москвы.

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