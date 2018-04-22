Почетные граждане Российской империи

В России институт почетного гражданства берет начало в последней четверти XVIII века. «Жалованная грамота городам» 1785 года Екатерины II вводила звание «именитых граждан», для людей, отличившихся на общественном поприще, выделяя их из среды городских обывателей, и наделяя рядом привилегий. Они имели право основывать фабрики и заводы, заниматься речным судоходством, «следовать в образе жизни дворянам». Именитым гражданином можно было стать только по представлению городского общества за значительные заслуги в городском самоуправлении и на благотворительном поприще. К «именитым людям» относились также ученые, имеющие аттестаты или другие письменные свидетельства о своих научных достижениях, художники, актеры, музыканты, т.е. люди свободных профессий, заслужившие признание своим творчеством. Звание это было необходимым, если учесть, что до конца XVIII века ни представители Академии Наук, ни Академии Художеств не были включены в систему Табели о рангах.

Спустя 50 лет император Николай I манифестом от 10 (22) апреля 1832 года установил звание «почетный гражданин». Оно давало возможность выделить из общего числа населения заслуженных лиц, чтобы они своими знаниями, талантом, предприимчивостью, общественной активностью смогли «найти в сем роде жизни свойственные им награду, почет и отличие». Почетное гражданство рассматривалось как награда. Согласно манифесту, все почетные граждане освобождались от рекрутской повинности, подушной подати и телесных наказаний, имели право участия в городском самоуправлении. Кроме того, манифест был ориентирован на «предохранение почетных родов граждан от упадка», а также «открытие всякого поощрения к труду и благонравию и добрым навыкам». Вместе с тем, новое звание позволяло избежать излишнего расширения дворянского сословия.

На почетное гражданство могли претендовать меценаты и благотворители: купцы, успешно работающие на своем поприще (при условии, что они состоят в 1-й гильдии не менее 10 лет, или во 2-й не менее 20 лет), художники и артисты, награжденные орденом. И, наконец, выпускники высших учебных заведений, являющиеся магистрами или кандидатами коммерции. Как и дворянство, почетное гражданство делилось на потомственное и личное. Согласно манифесту 1832 года, «права потомственного гражданина переходят ко всем законным детям потомственного гражданина без всякого изъятия». Звание «Почетный гражданин» присваивалось именным указом российского монарха.

В древней столице первое награждение званием «почетный гражданин» состоялось только в 1866 году, его удостоился московский городской глава князь Александр Щербатов.

В этом же году этого звания был удостоен за спасение императора Александра II крестьянин Осип Комиссаров, оттолкнувший стрелявшего в государя народовольца Каракозова.

Из москвичей звания «почетный гражданин» были также удостоены промышленник Александр Бахрушин, хирург Николай Пирогов, меценат Павел Третьяков и другие.

По данным первой переписи населения 1897 года, всего в России было около 376 тысяч почетных граждан. Среди них представители известных династий, оставивших след в истории: Мамонтовы, Боткины, Морозовы, Кузнецовы.

Звание «почетный гражданин» было упразднено большевиками декретом «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 24 ноября 1917 года. Вновь восстановлено оно лишь в середине 1960-х годов. Привилегия стала званием, отмечающим особые заслуги человека перед определенным городом.

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