Планер – самолет – космический корабль

Первый искусственный спутник Земли, первый космический корабль, первый космонавт, первые крылатые ракеты, первый выход человека за пределы космической станции в безвоздушное пространство. И это далеко не полный перечень достижений нашей страны, которые связаны с именем Сергея Королёва.

Сергей Павлович родился 30 декабря 1906 года (12 января 1907) в Житомире. Его отец Павел Яковлевич был учителем русской словесности в Житомирской первой гимназии. От отца Сергей наследовал любовь к чтению, в юности он наизусть знал целые фрагменты из произведений Пушкина, Толстого и других русских классиков. В зрелом возрасте он читал уже более серьезную литературу – «Добротолюбие».

Учился в гимназии в Одессе, куда мать Мария Николаевна переехала вместе с новым мужем инженером Григорием Баланиным, а также в строительной профессиональной школе.

Авиационной техникой Сергей интересовался с юных лет, после знакомства с летчиками гидроотряда увлекся воздухоплаванием. В 1923 году вступил в Общество авиации и воздухоплавания Украины и Крыма (ОАВУК) и организовал кружок планеризма. В 1924 году – создал свой первый проект самолета «К-5», он был принят одесским отделом ОАВУК.

В это же году поступил в один из крупнейших технических вузов страны – Киевский политехнический институт на авиационное отделение механического факультета. Чтобы оплатить учебу, подрабатывал разносчиком газет, грузчиком, кровельщиком и столяром. Во время учебы занимался в планерном кружке, в нем спроектировал несколько летательных аппаратов.

Проучившись в Киеве 2 года, перевелся в Московское высшее техническое училище (МВТУ) на аэромеханическое отделение. Окончил планерную школу при МВТУ, открытую в 1927 году. Со слушателями школы регулярно встречались знаменитые пилоты, среди них Константин Арцеулов, впервые в истории авиации, выполнивший штопор. Здесь Королев осваивал различные планеры.

Руководителем дипломной работы Королёва, которая являлась проектом легкого самолета СК‑4 (Сергей Королёв – четвертый), был Андрей Туполев. Поздравляя ученика с защитой проекта, Туполев сказал: «В авиации нет легких дорог. Если не боитесь трудностей, дорога к нам для вас открыта».

Трудностей Королёв не боялся, а потому достиг многого, древняя пословица «Per aspera ad astra», как раз о нем.

В 1930 году Королёв встречался с Константином Циолковским, на встрече Циолковский рассказал о возможностях полетов в стратосферу и космос. Сергей Павлович и раньше размышлял о полетах в космос, после встречи с Циолковским укрепился в желании «пробиться к звездам».

Под его руководством в 1933 году прошли первые в СССР испытания ракеты с двигателем на гибридном топливе «ГИРД Р‑1» и ракеты на жидком топливе «ГИРД‑Х». В течение нескольких лет конструктор занимался разработкой летательных аппаратов, но инженерная деятельность прервалась арестом и заключением.

Ученый, отдававший все свои дарования на служение Родине, был обвинен в участии в троцкисткой преступной организации и осужден на 10 лет лагерей. Около года Королев провел на Колыме, работая на золотом прииске, из лагеря был вызволен стараниями Туполева, - стране были нужны специалисты по оборонке, и переведен в Особое техническое бюро при наркоме внутренних дел СССР, работу продолжил в статусе заключенного.

Судимость с Сергея Павловича была снята лишь в 1944 году.

В послевоенный период деятельности под руководством Королёва совершаются важнейшие разработки: многоступенчатой межконтинентальной ракеты, Р-7 была успешно испытана в 1957 году, искусственного спутника Земли, он был запущен на околоземную орбиту 4 октября 1957 года, и, наконец, первый полет человека в космос, его совершил на корабле «Восток-1» 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин.

Под руководством Королёва был «выкован» ракетно-ядерный щит СССР, благодаря ему, мы, сегодняшние граждане России можем мирно жить и работать.

В конце жизни Сергей Павлович вел работу по пилотируемым комплексам для полетов к планетам Солнечной системы. К сожалению, преждевременная смерть конструктора, он скончался на 60-м году жизни, 14 января 1966 года, прервала работу над этим и многими другими космическими проектами. Но рано или поздно полет человека на другие планеты произойдет.

«Наступит и то время, когда космический корабль с людьми покинет Землю и направится в путешествие на далекие планеты, в далекие миры», - писал великий конструктор в середине прошлого века.

Эти слова являются напутствием его преемникам в науке.

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