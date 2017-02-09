Письмена Петра Великого

До начала XVIII века все книги в России писались, а позже печатались на славянском языке полууставным шрифтом. Если для церковных книг это было вполне обосновано и приемлемо, то для книг светского содержания нет.

Набор полууставом, в котором присутствует большое количество надстрочных знаков, сильно усложнял труд наборщика. А возросшие потребности стремительно развивающегося государства требовали быстрой печати книг научного и практического содержания: математических, военных, навигационных, исторических, географических, а также трудов, посвященных градоустройству.

Поэтому великий реформатор Петр I озаботился вопросом создания нового печатного шрифта. Царь лично принимал участие в разработке дизайна букв, для него это было делом государственной важности. По эскизам, начертанным царем, «чертежник и рисовальщик» Куленбах сделал рисунки 33-х строчных и 4-х прописных букв. Параллельно работы по дизайну новой азбуки, велись на московском Печатном дворе, но в итоге Петр выбрал свой вариант, именно он был отправлен в Амстердам. Договор с голландскими типографами на печать книг царь заключил еще во время своего заграничного путешествия.

В первоначальной «редакции» славянского полуустава из алфавита были исключены 8 букв (зело, иже, ук, омега, от, пси, кси, ижица), отброшены апострофы, титлы и ударения. Начертания других букв было упрощено. Буквенные начертания цифр (а – это 1, веди – 2 и т.д.) менялись на арабские цифры, было упорядочено применение знаков препинания и прописных букв.

Таким вариантом в 1708 году было напечатаны три книги «Геометриа славенски землемерие», «Приклады како пишутся комплементы» и «Книга о способах творящих водохождение рек свободное».

Но уже в этом же году Петр Алексеевич вернул несколько отторгнутых букв и ударения. В продолжении двух с лишним лет Романов вносил корректировки в шрифт. Последняя корректура была проведена 18 января 1710 года.

На обороте переплета азбуки царь собственноручно написал: «Сими литеры печатать исторические и манифактурныя книги, а которыя подчернены, тех в вышеписанных книгах не употреблять».

Принято считать, что новая азбука окончательно была введена 29 января (9 февраля) 1710 года. Дореволюционные исследователи указывали, что документ с указом Петра хранился в архиве первой российской типографии – московском Печатном дворе:

«1710 года генваря в 29 день великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич всея великия и малыя и белыя россии самодержец указал по именному своему государеву указу в приказе книг печатного дела впредь с вышеписанного числа всякие исторические и рукописные (на полях: мануфактурные) книги и каковы будут присланы переводы печатать амстердамскими новоизданными литеры против образцов, каковы собственною его великого государя рукою выправлены и присланы в приказ книг печатного дела вышеписанного числа, а опричь тех литер, иными литерами таких книг впредь не печатать…»

Вскоре в «Ведомостях Московского государства» появился перечень книг, напечатанных новой азбукой и поступивших в продажу.

Богослужебные же книги по-прежнему печатались полууставным шрифтом на славянском языке, поэтому, этот язык называют церковнославянским.

Существуют разные оценки проведенной реформы, некоторые видят в ней ускорение секуляризации общества и ослабление влияния Церкви, другие называют этот шаг прорывным для российской науки. Можно добавить, что появление гражданского шрифта и «выход» русского языка на другой уровень, невольно оттенили первозданную чистоту богослужебного языка и способствовали его сохранению.

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