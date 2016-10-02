Писатель, воспевший Сибирь

Русский писатель Вячеслав Яковлевич Шишков родился 21 сентября (3 октября) 1873 года в городе Бежецке Тверской губернии. Он окончил шестиклассное Бежецкое училище и техническое училище в Вышнем Волочке. Одно из самых ярких воспоминаний его молодости связано с именем священника Иоанна Кронштадтского, Вячеслав познакомился с ним во время послеучебной практики. Выпускник училища производил маршрутную съемку реки Пинеги, а о. Иоанн направлялся в родное село Сура. Ежедневно Вячеслав встречался со знаменитым пастырем в кают-компании за обедом. Это знакомство произвело на него неизгладимое впечатление. Какое-то время он подобно о. Иоанну занимался, как он сам говорил, «спасением народа», в свободное от работы время ходил по окрестным деревням, собирал народ в избы и поучал Евангелию. Хотя позже Шишков отошел от миссионерства, в храм он не перестал ходить даже в советское время.

Читателю Вячеслав Шишков известен по сибирским романам «Угрюм-река» (согласно библиотечной статистике по спросу эта сага была на втором месте после «Тихого Дона» Шолохова), «Ватага», «Страшный кам», «Чуйские были» и многим другим. Сам писатель признавался, что двадцать лучших лет своей жизни он прожил в Сибири. Здесь автор внимательно изучал душу народа, чтобы потом в своих произведениях показать всю ее красоту.

Шишков не уехал после 1917 года из страны, как это сделали многие другие писатели, но саму революцию воспринял настороженно. Он не стал конъюнктурщиком, но оставался подлинным художником. О том, что он не писал в угоду новой власти, говорят многие факты. Так, само название одного из главных его произведений «Угрюм-река» резко диссонировало с названиями других произведений соцреализма, устремленных в светлое будущее - «Поднятой целиной», «Время, вперёд!» или «Как закалялась сталь». В своих произведениях писатель не боялся указывать новой власти на ее ошибки. В начале 30-х годов Шишков в составе «партийного» писательского пула посетил строительство Беломорканала, партия ждала от писателей восторженных откликов об этой «стройке века». Шишков был единственным, кто наотрез отказался писать об увиденном.

Искренность – одно из главных качеств писателя и человека Шишкова. Поэтому не случайно советский классик Константин Федин в своем дневнике назвал Вячеслава Шишкова «Человек-Добро, человек-Вера».

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