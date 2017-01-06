Писатель Василий Никифоров-Волгин – мастер узорной работы

Василий Акимович Никифоров родился в канун Рождества 24 декабря 1900 года в сельце Маркуши под Калязином. Его отец зарабатывал на жизнь сапожным мастерством. Когда Вася был еще ребенком, семья переехала в Нарву. Здесь Василий окончил начальную школу, на поступление в гимназию не было средств, но юноша продолжал самообразование, в свободные от труда минуты не расставался с книгой.

Повзрослев, стал прислуживать псаломщиком в нарвском Спасо-Преображенском соборе.

Его первые литературные работы, созданные на местном материале, публикуются сначала в таллинской газете, а позже в нарвской и рижских. В своей первой публикации «Исполните свой долг!» он призывал проявить заботу о могилах воинов белой Северо-Западной армии.

В 1927 году на конкурсе молодых авторов в Таллине Никифоров-Волгин, именно так он подписывал свои произведения, получает премию за рассказ «Земной поклон». В 1929 году в Нарве создает литературный кружок «Святогор», в который входили начинающие писатели.

В 1935 году парижским журналом «Иллюстрированная Россия» удостоен премии за рассказ «Архиерей», в котором описал зверства большевиков в отношении священнослужителей и Церкви.

Илларий помешал пунцовые угли в печи и опять спросил:

- Про отца Григория Никольского ничего не слышали?

- Отец Григорий мученическую смерть принял… Пришли к нему во время литургии, раскрыли ему рот, выстрелили в него и сказали: «Мы тебя причащаем».

Останься Никифоров в России, он не смог писать на любимые для него темы, а вероятнее всего, его ждала бы мученическая кончина, которую принимали в те страшные годы многие клирики и миряне Русской Церкви.

Творчество писателя в основном посвящено вере и Церкви, не только потому, что он был глубоко верующим человеком, для русских эмигрантов, осевших в Прибалтике, православный храм стал единственным местом, напоминавшем о Родине.

«Только храм остался для нас единственным уголком Святой Руси, где чувствуешь себя пригретым и обласканным».

В 1936 году Никифоров-Волгин переезжает в Таллин, здесь он много печатается в периодических изданиях, состоит в просветительском обществе «Витязь», работает над серией рассказов, которые впоследствии составят два сборника «Земля-Именинница» и «Дорожный Посох». В них он описал всю тяжесть жизни русского православного человека под большевиками.

То, о чем писал Василий Акимович в своих произведениях, вскоре исполнилось и на нем. После прихода в Эстонию красных, он был арестован, этапирован в Киров и расстрелян 14 декабря 1941 года.

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