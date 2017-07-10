Петропавловский собор – символ северной столицы

На Руси основание нового города не мыслилось без церкви, после строительства жилых домов, основных построек и крепостных стен приступали к возведению храма. История города на Неве, которому предстояла стать новой столицей Российского государства, начиналась так же, как и история всех других русских городов.

16 мая 1703 года на Заячьем острове была заложена фортеция, а спустя уже месяц 29 июня (по юлианскому календарю) в день своего небесного покровителя царь Петр Алексеевич Романов собственноручно заложил маленькую деревянную церквушку в честь святых апостолов Петра и Павла.

«Посреди крепости, вплотную у канала, стоит маленькая, но красивая деревянная русская церковь с одной изящной остроконечной башней на голландский манер», - сообщало одно из первых описаний храма.

Впоследствии, Петропавловскую деревянную церковь перестроят в грандиозный каменный собор, он стал первым кафедральным храмом столицы Российской империи практически на сто с лишним лет, до освящения Исаакиевского собора в 1858 года.

Каменный собор, заложенный в мае 1712 года, строился 20 лет под руководством архитектора Доменико Трезини. Но еще прежде собора по личному указанию самодержца была возведена многоярусная колокольня, она была заметана издалека с моря и свидетельствовала о растущей мощи российского государства. С колокольни раздавался не благовест, трезвон и перезвон, а бой курантов, это новшество Петр привез из Голландии.

Петропавловский собор построен в стиле «петровского» или «раннего петербургского барокко», тип здания стали именовать зальным. Внутреннее убранство храма также отличается от убранства традиционного русского храма. Пышный иконостас, разработанный Петром и епископом Феофаном Прокоповичем, отличается от привычного иконостаса, он включает в себя объемную скульптуру, по сторонам от царских врат расположены фигуры архангелов Михаила и Гавриила и присутствуют изображения российских императорских регалий — короны и державы.

Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей.

Храм также является усыпальницей российских самодержцев и членов императорской семьи, ранее русских царей погребали в Архангельском соборе московского Кремля.

Собор является не просто визитной карточкой города, его высоченный золотой шпиль, по словам академика Дмитрия Лихачева, символизирует «меч, защищающий город».

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