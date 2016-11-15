Петр I подписал указ об открытии в России приютов для сирот
У. Лэнгли «Сирота». 1889 г.

У. Лэнгли «Сирота». 1889 г.

Передача младенцев в приют осуществлялась анонимно через окно, по такому же принципу действуют современные бэби-боксы

4 ноября (по старому стилю) 1715 года Петр I подписал указ о заведении в Москве и других городах госпиталей для приема и воспитания «зазорных младенцев, которых девки и женки рождают беззаконно и стыда ради отметывают в разные места, отчего оные младенцы безгодно помирают». И «чтобы зазорных младенцев в непристойные места не отметывали, но приносили бы к вышеозначенным гошпиталям и клали потайно в окно через какое закрытие, дабы приносимых лиц не было видно».

Высший указ прием/подкидывание детей устанавливал по анонимному принципу. На содержание детей отводилась определенная сумма (1,5 копейки в день). Кормилицы, женщины, ухаживающие за детьми, принимались в штат, им был положен оклад. По действующему законодательству виновные в умерщвлении младенцев наказывались смертной казнью.

Это было не первое определение государственной власти относительно брошенных детей. С самого начала христианские правители Руси проявляли заботу об оставленных детях. Великий князь Владимир Святославич сиротам раздавал «великую милостыню», его сын князь Ярослав Мудрый учредил сиротское училище, в котором на свои средства содержал и обучал детей.

Владимир Мономах сам заботился о сиротах и завещал это делание своим детям: «Всего же паче убогих не забывайте, но елико могуще по силе кормите, снабдите сироту».

Ко времени правления Ивана IV призрение сирот стало осуществляться через приказы. Наряду с государством этим занимались частные лица и монастыри.

Все правители династии Романовых, от Михаила Федоровича до Николая II Александровича  проводили социально ориентированную политику в отношении сирот и брошенных детей. Сеть воспитательных домов была создана во многих городах уже при Екатерине II.

В последующие годы власти принимали деятельное участие в судьбе брошенных детей, но ни в царское, ни в советское, ни в настоящее время, проблему решить не удалось. В нашей стране число детей, оставшихся без родительского попечения, доходит до ста тысяч. 

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Места: Россия
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