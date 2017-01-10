Пётр Плетнёв - друг Пушкина и учитель Александра II

Пётр Александрович родился в 1791 году в Тверской губернии, его отец Александр Петрович служил дьяконом. В Бежецком духовном училище и Тверской семинарии получил духовное образование, светское – в Главном педагогическом институте. Преподавал словесность в ряде учебных заведений столицы.

Очень близко сошелся с Пушкиным, Кюхельбекером, Жуковским и Гоголем. Завоевал их расположение своим деликатным, услужливым и отзывчивым отношением. Пушкин очень ценил дружбу с Петром Александровичем, он занимался вопросами издания пушкинских книг и делал это на безвозмездной основе.

Когда Пушкин находился в ссылке в Михайловском, Пётр Александрович не прерывал связи с ним, хотя рисковал карьерой и положением. Многие произведения Пушкина были напечатаны и дошли до нашего времени благодаря Петру Александровичу. «Кормильцем» и «благодетелем» называл великий русский поэт Плетнёва. Ему он посвятил роман «Евгений Онегин»

Не мысля гордый свет забавить,

Вниманье дружбы возлюбя,

Хотел бы я тебе представить

Залог достойнее тебя…

Плетнёв тоже писал, его стихи впервые были опубликованы в 1820-х годах в ряде литературных журналов. Как отмечают критики, «при гладкости стиха местами не лишены изящества и поэтического огонька». Но больше он известен как крупный историк и критик русской литературы.

В своих работах он рассматривал вопросы о национальных особенностях литературы, о значении народной стихии, критик уже тогда предвидел, что русской литературе предстоит стать на народную почву. Говоря о творчестве Жуковского, он первым назвал 20-е годы XIX века – золотым веком русской словесности: «Это первый поэт золотого века нашей словесности (если непременно надобно, чтобы каждая словесность имела свой золотой век)…».

Плетнёв одним из первых в России обратился к жанру биографического очерка. Написал биографии, посвященные Пушкину, Баратынскому, Крылову и Жуковскому.

По рекомендации Жуковского Плетнёв был назначен преподавателем русского языка и словесности наследнику цесаревичу Александру Николаевичу, будущему императору Александру II, и другим особам царского дома.

В 1832 году занимал кафедру русской словесности в Санкт-Петербургском университете, с 1840 до 1861 года – ректор университета.

Последние годы жизни Пётр Александрович провел в Париже, здесь он скончался 10 января 1866 года. Кончину «милого, незабвенного Плетнёва» с болью воспринял Пётр Вяземский. «… Бывают и такие потери, после которых остается он [человек] совершенно нищим», - напишет он в память о своем друге.

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