Петр I: Новый год празднуем в январе!
© / Mariluna / Commons.wikimedia.org

© / Mariluna / Commons.wikimedia.org

Декабрьский указ 1699 года царя Петра I велел новый год исчислять с января

После создания в 1699 году Северного союза, царь Петр Алексеевич Романов решил провести в стране календарную реформу. Большинство европейских стран давно отказалось от средневековой хронологии, ведущей летоисчисление от Сотворения мира, также как Новый год праздновали в январе.

Указом от 19 декабря 1699 года царь велел делопроизводство и документооборот датировать от Рождества Христова, разрешая, впрочем, в документах использовать обе даты, а на следующий день, 20 декабря вышел указ о переносе Нового года с сентября на январь. До этого на Руси новолетие отмечалось в соответствии с византийской традицией 1 сентября, в церковном календаре эта дата по-прежнему остается точкой отсчета церковного года.

Указ опирался на европейский опыт и на опыт православных народов, отсчет нового года производящих на восьмой день от Рождества Христова, с 1 января.

В законе, правда была неточность, указывающая, что «новый столетний век» наступает 1 января 1700 года, в то время как 1700-й был завершающим годом XVII столетия, но не началом XVIII века.  

Царский указ повелевал год Новый год встречать благодарением Богу и молебным пением в церквах. Пространство перед домом рекомендовалось украшать сосновыми деревьями и ветками, а в «знак веселия» учинить на Красной площади «огненные потехи».

Государь принял в праздновании Нового года самое живое участие, на Красную площадь стянули солдатские полки, и прикатили более 200 пушек, из которых палили в течение шести дней. Фейерверк, который увидели в новогоднем небе жители столицы, был изготовлен и запущен при участии Петра.

Царь не любил быть пассивным наблюдателем праздников, предпочитая быть их активным участником. Старая московская благолепная традиция празднования нового года, с длинным церемониалом, во время которого нужно было принимать благословения патриарха, Петра Алексеевича не устраивала.

Для России 1700 году стал не просто началом очередного нового года, он открывал целую эпоху, в которую наша страна получит выход к Балтийскому морю, создаст мощную армию и флот, проведет ряд важнейших преобразований, и станет, настоящей империей. 

Теги:
Места: Россия
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