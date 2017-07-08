Петр Капица – выдающийся ученый-физик

Петр Леонидович родился в Кронштадте в семье генерал-майор инженерного корпуса Леонида Петровича Капицы и Ольги Иероноимовны Стебницкой, она была дочерь руководителя Корпуса военных топографов.

Его долгая и богатая жизнь вместила в себя учебу в Санкт-Петербургском политехническом институте, работу в лаборатории «отца советской физики» Иоффе, службу на фронте во время Первой мировой войны, 13 лет работы в Кембридже со знаменитым Резерфордом, работу в Советском Союзе, в том числе несколько лет под домашним арестом.

Капице принадлежит ряд фундаментальных открытий в области атомной физики и физики низких температур, за открытие необычного свойства жидкого гелия, теперь это явление называют сверхтекучестью, в 1978 году Петру Капице присудили Нобелевскую премию.

Ламек Хультен из Шведской королевской академии наук на церемонии вручения отметил: «Капица предстает перед нами как один из величайших экспериментаторов нашего времени, неоспоримый пионер, лидер и мастер в своей области».

Нобелевская премия стала не только личным признанием заслуг советского ученого, она стала признанием высокого уровня всей советской науки.

Капица был гениальным ученым, но не ограничивал круг своих интересов лишь чистой наукой. Одним из первых он выступил с предупреждением о негативных последствиях создания атомной бомбы. Капица открыто говорил о проблемах организации научного процесса в СССР Сталину и не боялся войти в конфликт с всесильным Берией.

Он открыто вступался за своих коллег, попавших под каток репрессий, благодаря личному поручительству Капицы были освобождены академики Лев Ландау и Владимир Фок. В годы, когда любой контакт с иностранцами мог окончиться лагерем на Колыме, Петр Леонидович не прекращал делового общения с зарубежными коллегами.

Он выступал против реабилитации Сталина и в защиту академика Андрея Сахарова.

Это был сильный и независимый человек, который позволял себе в Советской России, как и в Великобритании, курить трубку и носить костюмы из твида.

Он был настоящим гражданином мира и патриотом своей Родины.

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