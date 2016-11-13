Петербургскому государственному университету путей сообщения – 206 лет

Согласно одной истории, решение о создании в России первого института путей сообщения появилось после того как карета императора Александра I в распутицу застряла на одной из дорог, ведущей в Царское Село. Находившийся с императором испанский инженер Августин де Бетанкур высказал мнение, что для обустройства российских дорог нужен целый институт инженеров путей сообщений. Александр Павлович велел ему составить проект по созданию такого института.

Бекантур, инженером с мировым именем и с опытом по созданию аналогичного института у себя на родине, проект подготовил. Ознакомившись с ним, император 2 декабря 1809 года подписал манифест «Об управлении водными и сухопутными сообщениями». В нем говорилось о том, что промышленность, сельское хозяйство и торговля Российской империи нуждаются в путях сообщения нового уровня.

В дорожной отрасли были проведены структурные преобразования. Вместо Департамента водяных коммуникаций и Экспедиции устроения дорог были образованы Главное управление водяными и сухопутными путями сообщения, Корпус и Институт Корпуса инженеров путей сообщения, который разместился в бывшем Юсуповском дворце. Корпусу поручалось строительство и эксплуатация всех путей сообщения, а институту подготовка нужных для этих целей специалистов. Первым директором института был назначен Августин Бетанкур.

Летом 1810 года здание Института было подготовлено к работе, и в сентябре уже начался прием заявлений от абитуриентов, причем только от тех, кто соответствовал требованиям, заявленным в Манифесте: «Никто не будет принят в институт, если не имеет 15 лет от роду; если не будет здорового сложения и сверх того не будет уметь говорить и писать по-русски и по-французски».

К этому необходимому минимуму надо было сдать вступительные экзамены по арифметике, алгебре, геометрии, тригонометрии, логарифмам, рисованию, русскому и французскому языкам. Испытания прошли в октябре того же года, в результате в институт было принято 29 человек штатными и 11 сверх комплекта, всего 40 студентов.

Торжественное открытие Института корпуса инженеров путей сообщения состоялось 1 ноября (по старому стилю) 1810 года. Согласно Манифесту, штат Института состоял из директора, семи профессоров, в том числе двух по «чистовой математике», двух по прикладной математике, одного по гидрографии и двух по рисованию и архитектуре, а также смотрителя за мастерскими, кабинетами и библиотекой, одного эконома и необходимого обслуживающего персонала.

Из книг «бывшего Департамента водяных коммуникаций до гидротехнических и гидравлических наук относящихся» была создана институтская библиотека. Для лучшего освоения специальных дисциплин (предметов) были приобретены некоторые геодезические инструменты, модели отдельных сооружений, коллекция минералов и другие пособия для создания учебных кабинетов и мастерских.

К занятиям приступили сразу после открытия Института. В «Манифесте» говорилось, что «науки будут преподаваться на русском и французском языках». Это были в основном технические дисциплины – математика, механика, физика, начертательная геометрия и химия.

Лекции, как правило, читали крупные ученые, профессор чистой и прикладной математики академик Василий Висковатов, специалист по математическому анализу и вариационному исчислению, профессор Алексей Майоров, автор труда «Вышняя геометрия в пространствах», академик Семен Гурьев, основоположник теории равновесия сводов, также сформулировавший законы статистики и занимавшийся теоретическими исследованиями упругих тел с определением их деформации.

Позднее там работал выдающийся русский математик Михаил Остроградский, проводивший исследования в области гидростатики, гидродинамики, баллистики, теории упругости и теории теплоты. Он первым установил один из основных законов механики – принцип наименьшего действия или, как тогда именовали, принцип наименьшей работы.

Химию преподавал крупнейший русский химик академик Герман Гесс, основатель термохимии, автор учебника «Основания чистой химии», выдержавшего семь изданий.

В 1820 году в институт были приглашены молодые французские инженеры Бенуа Клапейрон (профессором химии и механики) и Габриэль Ламе (профессором математики и физики). Позднее Клайперон прославится своими работами по теории расчета конструкций и теплоте, а Ламе – по теории упругости.

Нашествие Наполеона на Россию в 1812 году не оставило равнодушным ни одного русского человека. Многие из будущих инженеров просили принять их на военную службу и зачислить в действующую армию. Просьбы были удовлетворены, и вчерашние студенты отправились воевать. Бородинская битва стала серьезной проверкой их личных качеств и патриотических чувств - приказом Главнокомандующего армиями фельдмаршала Михаила Кутузова молодые офицеры были повышены в чинах и награждены орденами, а Сергей Муравьев-Апостол – золотой шпагой с надписью «За храбрость». После изгнания французов для завершения образования в Петербург возвратились не все.

В 1864 году учебное заведение стало называться Институтом инженеров путей сообщения. Сейчас его славные традиции продолжает Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, по-прежнему выпуская высококлассных специалистов для своей страны. Среди выпускников университета руководители высокого государственного уровня - министры, члены Правительства, члены коллегии Министерства транспорта РФ, руководители транспортных и промышленных предприятий, научно-исследовательских и проектных организаций, высших учебных заведений. И хотя в России сейчас сотни институтов и университетов, у этого вуза особое место – это одно из первых в нашей стране высших технических учебных заведений.

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