Из Петербурга в Царское Село

Инженером первой российской железной дороги был профессор Венского политехнического института Франц Антон фон Герстнер, уже имевший опыт проектирования и строительства железных дорог в Чехии. Его слова о том, что своими знаниями в этой области он мог бы послужить России, не остались без внимания, Герстнер был приглашен в Россию, правда, на службу в Горный департамент.

Проехав по России и совершив командировку на уральские заводы, он пришел к выводу, что причина медленного роста российской экономики заключается в отсутствии нормальных коммуникаций. Герстнер подготовил и представил планы строительства дороги императору, Николай I с ними ознакомился, а вскоре и лично принял чешского инженера.

Результатом предварительного обсуждения стал императорский Указ 1836 года об утверждении «Положения об учреждении Общества акционеров для сооружения железной дороги от Санкт-Петербурга до Царского Села с продолжением до Павловска». Привлекать частный капитал решили в связи дефицитным бюджетом, в казне не было нужных денег на строительство дороги.

Герстнеру удалось заинтересовать сахарозаводчика, графа Алексея Бобринского, он счел проект привлекательным и инвестировал в него. Строительство железной дороги обошлось в 5 миллионов рублей.

При строительстве пришлось осушать болота, преодолевать овраги и реки. Общая протяженность дороги составила 27 километров. Дорогу стоили одновременно на восьми участках 3200 человек. Подвижной состав, 6 локомотивов и 63 вагона для Царскосельской дороги были закуплены в Великобритании и Бельгии.

Первый поезд из столицы в Царское Село торжественно отправился в субботу, 30 октября (по старому стилю) 1837 года. Перед отправлением поезда священник отслужил молебен. Машинистом выступил главный строитель дороги Герстнер.

«Огнедышащее диво» и «стальной конь», так очевидцы называли поезд, вызвал восторженные отзывы первых пассажиров. Поезд, спустя год его назовут «Проворным», мог развивать скорость до 64 км/ч, для того времени эта была фантастическая скорость. Первые несколько дней проезд на поездах был бесплатным, новый вид транспорта с радостью был опробован подданными всех сословий.

Строительство Царскосельской железной дороги дало импульс развитию железных дорог и, соответственно, экономике Российской империи.

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