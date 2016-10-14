От Петербурга до Пальмиры

2 октября (по старому стилю) 1860 года Мариинский театр открыл театральный сезон оперой Михаила Глинки «Жизнь за царя».



История театра началась не с 1860 года, а значительно раньше, с октября 1783 года, тогда на Карусельной площади Петербурга был открыт Большой Каменный театр. Наряду с русскими в театре выступали итальянские и французские труппы. В начале XIX века театр был переделан по проекту французского архитектора Жан-Франсуа Тома де Томона, за блестящую работу французу был пожалован титул придворного архитектора.



Но своим праздничным обликом театр недолго радовал петербуржцев, здание серьезно пострадало в пожаре 1811 года. В отреставрированном театре давали «Семирамиду», «Золушку», «Сороку-воровку», «Севильского цирюльника» Россини, «Ивана Сусанина» Кавоса, водевили Алексея Верстовского и Александра Алябьева.



Театр посещали представители царствующего дома, так на премьере оперы «Жизнь за царя» присутствовал император Николай I. Опера ему чрезвычайно понравилась, композитору Глинке был пожалован бриллиантовый перстень, и вскоре он получил назначение на должность капельмейстера Придворной певческой капеллы.



Впоследствии сцену театра оставили под выступления итальянской оперы и балетной группы, а русская труппа переехала в соседний Театр-цирк. После того как он сгорел, на его месте архитектором Альберто Кавасом было построено новое здание, театр назвали Мариинским в честь супруги императора Александра II, Марии Александровны.



В следующие годы на сцене театра звучали произведения, которые по праву можно назвать золотым фондом русской оперы. Среди них «Снегурочка» Римского-Корсакова, «Борис Годунов» Мусоргского, «Князь Игорь» Бородина и многие другие. Балетные труппы ставили «Спящую красавицу», «Щелкунчика» и «Жар-птицу».



Возвышению театра способствовала деятельность капельмейстера Эдуарда Направника. Он приглашал в театр лучшие артистические силы, держал связь со всем русскими композиторами. За 50 лет своей дирижерской и администраторской деятельности он поднял театр на серьезный уровень.

В советское время наряду с классическим репертуаром в стенах Мариинки звучали и новые оперы. Сегодня артисты театра выступают с гастролями по всему миру. Недавно симфонический оркестр театра сыграл в освобожденной от исламистов древней Пальмире. Это был большой подарок Пальмире исконной Пальмиры северной.

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