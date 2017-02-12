Первый зоопарк России

Московский зоопарк, один из старейших в Европе, был открыт 31 января (12 февраля) 1864 года на Преснинских прудах Москвы. Прежде, в конце XVIII века, на этом месте находился царский зверинец.

О зверинцах, устраившихся при дворах русских самодержцах, известно с XVI века. В зверинце Ивана Грозного находились бурые и белые медведи, рыси, волки, а также экзотические для Руси львы – подарок английской королевы, и слон – подарок персидского шаха Тахмаспа.

В отличие от предыдущих зверинцев, животные в которых содержались скорее для забавы и развлечений, новый зоосад был организован людьми науки – Императорским Русским обществом акклиматизации животных и растений. Среди главных инициаторов по его основанию профессора Московского университета Карл Рулье, Анатолий Богданов, преподаватель Сергей Усов, другие специалисты зоо- и биологии, а также рядовые волонтеры.

По задумке ученых, зоосад должен был стать экспериментальной базой для научной и практической работы Общества и быть своего рода просветительским центром, который знакомил бы посетителей с многообразием родной природы. Отечественная фауна была представлена лучше всего: волки, лисицы, медведи, зайцы, белки, олени, совы, филины, журавли… На момент открытия в зоосаде было 134 экземпляра домашних животных, 153 экземпляра диких зверей и птиц и 7 экземпляров пресмыкающихся.

Представители царского дома дарили зоосаду редких и экзотических животных, Александр II подарил индийского слона, великий князь Константин Николаевич – носорога. Из Австралии русские моряки привезли коллекцию австралийских животных, в том числе эндемиков.

Многие павильоны зоосада были построены на средства частных жертвователей, государственного финансирования зоосад до революции не имел.

Пруд на территории зоосада зимой превращался в каток, и публика развлекалась катанием на коньках и с ледяных горок. Один из эпизодов романа Льва Толстого «Анна Каренина» писатель перенес в это место.

Зоосад сильно пострадал во время революционных волнений 1905-1907 и 1917 годов. От полного уничтожения его спасли самоотверженные сотрудники. После октябрьского переворота зоологический сад был национализирован.

В 1920 годы он находился под управлением известного биолога Михаила Завадовского, здесь ученый основал Лабораторию экспериментальной биологии. В зоопарке появились новые павильоны – «Турья горка», «Остров зверей», «Полярный мир» и обезьянник. 3 октября 1926 года в день открытия новых территорий в зоопарке был аншлаг – 30 тысяч посетителей.

Во время Великой Отечественной войны часть животных была эвакуирована в Свердловский зоопарк, за оставшимися ухаживали сотрудники, они гасили зажигательные бомбы и круглосуточно несли дежурство.

В 1990-е годы, когда мэром столицы был Юрий Лужков, зоопарк в значительной степени реконструировали.

Сегодня в зоопарке, как и на заре его появления, действует программа, по которой помочь питомцам может любая организация и частное лицо. Она называется «Возьми опеку над животным», можно выбрать понравившееся животное и стать его опекуном.

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