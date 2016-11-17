Первый в истории бой паровых кораблей закончился победой русских
А.П. Боголюбов. Бой русского пароходофрегата «Владимир» и турецкого парохода «Перваз-Бахри». 1850-е гг.

А.П. Боголюбов. Бой русского пароходофрегата «Владимир» и турецкого парохода «Перваз-Бахри». 1850-е гг.

17 ноября 1853 года состоялось сражение между русским кораблем «Владимир» и турецким «Перваз-Бахри»

Первый в истории бой паровых кораблей произошел в самом начале Крымской войны. Черноморский флот России состоял в основном из парусных кораблей, высшее руководство не спешило с постройкой судов с паровым двигателем, в составе Черноморского флота таких судов было всего семь.

Отряд параходофрегатов, находящийся под командованием начальника штаба Черноморского флота вице-адмиралом Владимира Корнилова (1806-1854), патрулировал юго-западный сектор Черного моря. В задачи отряда входило наблюдение за перемещением турецких кораблей, в случае обнаружения военных судов был приказ «брать и разрушать» их, «где бы они не встретились».

Первым корабль противника обнаружил флагманский пароходофрегат «Владимир», он был построен в Англии по инициативе адмирала Михаила Лазарева и спущен пятью годами ранее описываемых событий. Командовал кораблем 33-х летний капитан-лейтенант Григорий Бутаков.

Пароходофрегат, который первоначально приняли за свою «Бессарабию», направлялся в сторону Севастополя. Вице-адмирал Корнилов, находящийся на «Владимире», дал приказ корабль догнать. Когда корабль был настигнут, выяснилось, что это турецко-египетский «Перваз-Бахри» («Владыка морей»).

Первым пушечным выстрелом туркам предложили сдаться, но капитан Сеид-паша ответил серией залпов. Завязался бой, в ходе которого на турецком судне были разрушены рулевое управление, ходовой мостик, повреждено большинство орудий, капитан корабля был убит. Через три часа упорного сражения турки спустили флаг.

Русские в этом бою потеряли двух человек, османы - 58. Полуразрушенный «Владыка морей» был отбуксирован в Севастополь. За победу Григорий Бутаков был произведен в капитаны 2 ранга и награжден орденом Святого Георгия IV степени.

Первое в истории флота сражение между парофрегатами закончилось победой русских. 

Теги:
Места: Россия
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