Первые на Марсе

Космическая эра, открытая в середине XX века русскими, характеризуется очень мощной динамикой. Космическая программа Советского Союза демонстрировала стремительные темпы и удивительные результаты.

В 1957 году состоялся запуск первого искусственного спутника и полет в космос первого живого существа, в 1961 – полет в космос человека и запуск к Венере межпланетного космического корабля, в 1965 – выход пилота в открытый космос, в 1971 – запуск автоматической межпланетной станции к планете Марс и спуск на Венеру и Марс исследовательских аппаратов.

И хотя первые посадки на ближайшие к Земле планеты оказались не мягкими, советские ученые очень быстро сделали выводы из предыдущего опыта. Мягкую посадку на Марс удалось провести спустя шесть дней после первой посадки.

Автоматическая межпланетная станция (АМС) «Марс-3» стартовала 28 мая 1971 года практически в одно время с другой космической станцией «Марс-2». Корабль был разработан в НПО имени Лавочкина, он состоял из двух частей, орбитальной станции и спускаемого аппарата с марсианской станцией и марсоходом ПрОП-М (прибором оценки проходимости).

Орбитальная станция была оснащена всем необходимым оборудованием для исследования межпланетного пространства и атмосферы Марса, а марсоход, камерой, динамическим пенетрометром и гамма-лучевым плотномером для измерения плотности и структуры инопланетного грунта.

Свыше полугода продолжался полет к Красной планете, 2 декабря 1971 года АМС подлетев к Марсу, запустила спускаемый аппарат, мягкой посадке которого после пятичасового полета не помешала сильная пылевая буря, бушевавшая на планете.

Небольшой марсоход был соединен со станцией 15 метровым кабелем питания, он самостоятельно передвигался с помощью двигающихся лыж, два стержня, выступавших вперед, позволяли обходить препятствия.

ПрОП-М начал передачу панорамы окружающей поверхности, но через 14,5 секунд трансляция оборвалась. АМС передала только первые 79 строк фототелевизионного сигнала, полученное изображение представляло собой серый фон без единой детали.

И хотя свою миссию марсоход не выполнил, ученые отлично справились со сложной научно-технической задачей мягкой посадки на Марс.

И сегодня на дне марсианского кратера Птолемей, между областями Электрида и Фаэтонтия покоится советский марсоход и спускаемый аппарат с государственной символикой СССР.

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