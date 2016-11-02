Первые женщины Герои Советского Союза

В середине 1930-х годов советские летчики ставили один за другим мировые рекорды. Летом 1936 года Валерий Чкалов совершил беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток, протяженность маршрута составила 9375 километров. В 1938 году Владимир Коккинаки и Александр Бряндинский из Москвы без посадки долетели до города Спасск-Дальнего, протяженность маршрута составила 7580 километров.

Рекордный полет Коккинаки-Бредян ского решили повторить женщины-пилоты. Разрешение на него было получено в 1938 году. Командиром корабля была выбрана Валентина Гризодубова. За ее плечами был большой опыт работы на всех типах самолетов, она облетела практически всю страну. К своим 28 годам Валентина Гризодубова поставила пять мировых авиационных рекордов. Вторым пилотом выбрали 30-ти летнюю Полину Осипенко, летчика с серьезным опытом и также авиационную рекордсменку. Штурманом взяли 26-ти летнюю Марину Раскову.

Вылет самолета АНТ-37 «Родина» состоялся с подмосковного аэропорта «Щёлково» 24 сентября 1938 года. С самого начала и на протяжении почти всего полета погода не благоволила к экипажу, облачность была настолько плотной, что вести приходилось по приборам. В районе Новосибирска началось обледенение. В кабине стоял жуткий мороз.

В тяжелейших условиях экипаж достиг Дальнего Востока, связь с диспетчером пропала еще над Уралом, а хорошая видимость появилось только… над Охотским морем, конечный пункт назначения самолет «проскочил». Пришлось возвращаться назад, ближайший аэродром был в Комсомольске-на Амуре. Но долететь до него уже не представлялось возможным, закачивалось горючее. Капитан корабля принял решение сажать самолет на болота. Чукчагирская низменность, над которой начал снижение самолет, состоит практически из одних болот. Штурману Марине Расковой был отдан приказ прыгать с парашютом, штурманское место находилось в нижней передней части фюзеляжа, при экстремальной посадке эта часть принимала удар на себя.

Раскова прыгнула с высоты 2300 метров, из еды у нее было лишь две плитки шоколада. Много дней девушка плутала по лесу, к самолету вышла лишь на десятый день. Валентина Гризодубова присмотрев «посадочную полосу» посадила самолет на болото в верховьях Амгуни между поселками Дуки и Керби. Посадка произошла 24 сентября.

«Раскрыв объятья, ждет страна любимых дочерей!», - писал об этом полете Александр Твардовский. И дочери нашлись 3 октября. За их поисками и спасением наблюдала вся страна.

Женский авиарекорд, принадлежавший французской летчице Андре Дюпейрон и равнялся 4360 км 400 м, был побит. Наши девушки не просто пролетели 5910 км, полет они совершили «вслепую» и «вглухую», сумели посадить самолет на болото и выжить в тайге!

Через два месяца летчицам присвоили звание Героя Советского Союза и наградили Орденом Ленина.

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