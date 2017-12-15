Первопечатник Иван Федоров

«Возлюбленный и чтимый русский народ, если труды мои окажутся достойными вашей милости, примите их с любовью...», — такими словами в первой датированной печатной русской книге «Апостол» обращается к читателям Иван Федоров. Народ принял труды первопечатника с любовью, работники российских издательств и типографий почитают его своим патроном.

О Федорове нам известно гораздо меньше, чем о его наследии, лишь то, что он сам о себе рассказал в напечатанных книгах: родился в начале XVI века в семье московского священнослужителя, служил дьяконом в кремлевском храме Николы Гостунского, и был очень образованным человеком. Федоров прошел курс обучения в университете города Кракова, в котором располагалось три типографии. Польские типографы стали первыми учителями студента из Москвы.

Обучение книгопечатанию он продолжил по возвращении на Родину, и проходил его у датского мастера, приехавшего в Москву по просьбе русского самодержца. Вместе с несколькими мастерами, среди которых был и Петр Мстиславец, в 1563 году Иван Федоров открыл первую русскую типографию, которая находилась в Китай-городе.

Однако существуют несколько недатированных книг, созданных Анонимной типографией несколько ранее «Апостола». Некоторые исследователи считают, их создателем был мастер Маруша Нефедьев, который незадолго до того был призван ко двору Ивана Грозного как «мастер печати». Но Федоров также участвовал в деятельности Анонимной типографии, делая пробные шаги в книгопечатании. И тот факт, что государственную типографию царь поручил именно Федорову, лишь говорит о том, что на тот момент он был лучшим из мастеров.

«Апостол» — первое издание московской типографии датирован 1564 годом. Он создавался по благословлению митрополита Макария и при его непосредственном участии — во «украшение новых храмов, построенных в Москве и Казани». Шрифт первой книги был сделан максимально похожим на рукописный, чтобы людям было легче принять новшество.

Первопечатник собственноручно резал и отливал буквы, сам гравировал рисунки и заставки, редактировал и набирал книгу, вместе с помощником Петром Мстиславцем они лист за листом печатали каждый экземпляр почти 1 200 книг. За высокое качество этих книг говорит очень многое, в «Апостоле» не обнаружено ни одной орфографической ошибки, опечатки или подчистки.

Однако Федорову вскоре пришлось оставить Москву, у книгопечатания нашлись противники, которые подожгли типографию, и организовали кампанию против мастера. Но он не бросил своего дела. Перебравшись в Заблудов, городок Литовской Руси, Иван Федоров создал новую типографию. В ней были напечатаны «Учительное Евангелие» и «Псалтирь» с «Часословцем». Затем он оставил Заблудов и переехал во Львов, где основал новую типографию, в которой печатался также «Апостол» и «Букварь».

Едва ли не лучшее его творение, Острожская Библия, была создана в четвертой, типографии, устроенной в имении князя Константина Острожского. Исследователи до сих пор не перестают восхищаться высокохудожественной гравюрой, филигранным рисунком шрифта, оригинальными заставками и прекрасным качеством двухкрасочной печати этого шедевра, и называют Острожскую Библию «свидетельством идеологической и нравственной зрелости русских, украинцев и белорусов».

Всю свою жизнь Федоров отдал на служение людям, причем сам мастер не имел ничего, кроме типографских инструментов. Характерный эпизод из жизни этого подвижника-просветителя.

Гетман Ходкевич предложил странствующему нищему друкарю обзавестись хозяйством в Заблудове и жить в довольстве рядом с ним. Но Федоров отказался! В ответ он произнес замечательные слова:

«Не пристало мне ни пахотою, ни сеянием семян сокращать время моей жизни, потому что вместо плуга я владею искусством орудий ручного дела, а вместо хлеба должен рассевать семена духовные во Вселенной и всем по чину раздавать духовную эту пищу».

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