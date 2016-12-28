Первая сибирская подземка

В 1962 году город-миллионер Новосибирск был признан самым быстрорастущим городом планеты. По площади он был третьим в стране после Москвы и Ленинграда, длина городских улиц составляла порядка 1400 километров.

Такая широкая протяженность города требовала современных решений коммуникационного вопроса. На тот момент единственным способом решения этой проблемы была прокладка линий метрополитена. Об этом власти города говорили уже давно, первые магистрали появились в 1946 году, пока, правда, на проектных архитектурных картах.

Конкретный проект был составлен сибирскими градостроителями в 1970 году, он был рассмотрен в соответствующих ведомствах, с ним был знаком Леонид Брежнев, но утвержден он был лишь в 1978 году.

В мае 1979 года бригады строителей приступили к работе, на месте будущей станции «Октябрьская» забили первую сваю.

Рабочие набирались из числа кузбасских шахтеров, инженеры - из выпускников Сибирского государственного университета путей сообщения, всего на строительстве было задействовано более 2 тысяч человек. За смену метростроевцем удавалось проложить 3-4 метра тоннеля.

Одновременно со строительством метрополитена город решал ряд важных вопросов, среди которых снос ветхого жилья и переселение людей в новое, строительство и реконструкция улиц, строительство подземных пешеходных переходов, замена старых теплотрасс, канализаций и водопроводов.

В 1980 году велись работы на участке Дзержинской линии и по сооружению метромоста, соединяющего разделенные Обью левую и правую часть города. Новосибирский метромост является самым длинным метромостом в мире, его длина – 2145 метров. Он представляет собой конструкцию в виде коробчатого неразрезного закрытого двупутного 7-ми пролетного строения.

При строительстве станций подземки применялись инновационные конструкторские схемы: колонная и сводчатая. Впервые метро эксплуатировалось в условиях отрицательных температур, поэтому конструкторам нужно было учесть особенности сибирского климата.

Необходимые для строительства комплектующие Новосибирск получал со всей страны, из Армении поступала электротехническая аппаратура, из Грузии – гранит и мрамор, из Молдавии – опоры для контактной сети.

28 декабря 1985 года метрополитен принят в эксплуатацию Государственной комиссией идо дня своего официального открытия 7 января 1986 года катал всех желающих.

Строительство Новосибирского метрополитена было одной из последних всесоюзных строек. По состоянию на конец 2016 года Новосибирский метрополитен насчитывает 13 действующих станций. Они расположены на двух линиях — Ленинской и Дзержинской.

На сегодняшний день – это единственное метро в Сибири.

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