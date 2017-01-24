Павел Исаков – разработчик первой БМП

Имя Павла Исакова, конструктора военных гусеничных машин, стоит в одном ряду с такими знаменитыми разработчиками бронетехники, как Михаил Кошкин, Николай Астров, Жозеф Котин, Николай Духов и других.

Павел Павлович родился 11 (24) января 1918 года в Петрограде в семье рабочего Путиловского завода. В 1941 году окончил Московское высшее техническое училище имени Баумана по специальности «Танкостроение».

В годы войны молодой инженер участвовал в модернизации тяжелых танков KB-1C, КВ-85, ИС-2, а также самоходной артиллерийской установки (САУ). Эти машины внесли значительный вклад в дело Победы. Заметной самостоятельной работой конструктора в военное время была установка пулемета ДШК на башне танка. Эта разработка в 1943 году была принята на вооружение.

После войны Павел Павлович совместно с другими учеными участвовал в разработке легкого плавающего танка ПТ-76, бронетранспортера БТР-50П, тяжелого танка Т-10. Возглавляя конструкторское бюро ─ ГСКБ-2, он совмещал работу по производству гусеничных тракторов на Челябинском тракторном заводе с научной деятельностью в интересах оборонной промышленности.

Коллектив ГСКБ-2 внес существенный вклад в развитие отечественного машиностроения.

Апогеем конструкторской мысли Исакова стала боевая машина пехоты БМП-1, разработанная в 60-е годы прошлого столетия и не имевшая аналогов в мировой практике танкостроения. Машина, разработанная коллективом конструкторов под руководством Исакова, была признана лучшей среди машин, представленных на конкурс от других советских машиностроительных заводов. Первый зарубежный БМП, немецкий «Мардер», был построен лишь спустя 5 лет.

БМП-1 в разные годы состоял на вооружении армий различных стран мира. Эта машина использовалась во многих военных конфликтах - во время арабо-израильских войн 1973 и 1982 годов, войнах в Афганистане и Чечне, а также локальных конфликтах.

В 1986 году Исаков руководил разработкой роботизированных комплексов «Клин-1» и «Клин-2», также не имевших аналогов в мире. Эти машины приняли участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Скончался Павел Павлович 22 февраля 1999 года.

Далее в рубрике