Патриарх Тихон анафематствовал гонителей Церкви
Патриарх Тихон анафематствовал гонителей Церкви

В народе послание Патриарха получило название «Анафема советской власти»

19 января (1 февраля) 1918 года Святейший Патриарх Тихон направил клирикам и мирянам послание о гонении, которое обрушилось на Русскую Церковь.

В послании говорится об отношении новоявленной власти к Церкви и христианским заповедям, приводятся конкретные факты поругания православных святынь и насилия по отношению к духовенству.

Они начались сразу после октябрьского переворота, в ноябре 1917 года большевики произвели обстрел Московского Кремля, 13 ноября первой жертвой большевиков пал священник Иоанн Кочуров, служивший в Царском Селе, разграблению подверглись и были захвачены многие православные храмы и обители.

И это было только начало, на столе у Ленина уже лежал Декрет об отделении Церкви от государства и школы от Церкви (вступил в силу 5 февраля 1918 года), он повлечет за собой волну массовых гонений на верующих, закрытие и разрушение храмов.

Ленин действовал по заранее составленному плану, в котором борьба с Церковью занимала первое место.

«Наша главная задача – борьба с религией, но не надо этого выпячивать»,

«Мы должны… дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству…», - заявлял вождь мирового пролетариата.

Подобная позиция и действия в отношении Церкви «безбожных властелинов тьмы века сего», так именуются в Послании большевики, естественно, не могли не получить оценки Патриарха.

«Властию, данною нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафематствуем вас, если только вы носите еще имена христианские и хотя по рождению принадлежите к Церкви Православной».

Проклятию подвергались не только сами делатели беззакония, но и их потомство.

Год спустя после октябрьского переворота Патриарх Тихон опубликовал еще одно послание, в котором точно обрисовал итоги деятельности большевиков, ввергнувших страну в кровопролитную братоубийственную войну.

Богоборческий режим в нашей стране продержался семь десятилетий. Но сказать, что КПСС (она же РКПб) окончательно сошла с политической арены нельзя – современные коммунисты из КПРФ открыто называют себя преемниками КПСС. И вызывает сильное недоумение, что в наше время лидер российских коммунистов получает церковную награду из рук Предстоятеля РПЦ.

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Места: Россия
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