Патрасское сражение 1772 года закончилось победой русского флота

Во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов, русское правительство для усиления средиземноморской группировки русского флота в 1772 году направило в Эгейское море эскадру под управлением контр-адмирала Василия Чичагова. После захода в тосканский порт Ливорно, Чичагов командование сдал капитану 1-го ранга Михаилу Коняеву.

От командующего флотом графа Алексея Орлова Коняев получил приказ выдвинуться против турецкой эскадры. Основные морские силы турок были разгромлены в Чесменской битве, но турки предприняли попытку объединить разрозненные эскадры, главная из которых базировалась в порту Дульциньо (современный Ульцин в Черногории). Эта эскадра должна была объединиться с берберийской эскадрой, которая находилась в Тунисе. Помочь султану были готовы и алжирские пираты. В таком составе турки хотели разгромить русский флот. О передвижениях «дульционитской» эскадры по Патрасскому заливу Коняев узнал от местных рыбаков. Греки видели в русских своих заступников и спасителей, поэтому охотно помогали русским и делились такой информацией.

Чтобы не дать осуществиться планам по объединению турецкого флота, эскадра под командованием Коняева атаковала турецкие корабли. Михаил Коняев был более опытным и искусным флотоводцем, чем его противник Мустафа-паша. Турецкая эскадра состояла из 9 фрегатов и 16 шебек с общим числом 630 пушек, у русских 2 линейных корабля, 2 фрегата и 1 шебека, общее количество пушек 224.

26 октября (по старому стилю) в первый день сражения русские корабли загнали на мель турецкий фрегат и две шебеки, где их огнем добил фрегат «Слава». Остальным корабля удалось уйти в Лапетанский залив под прикрытие двух крепостей и береговых батарей.

Утром 28 октября наша эскадра подошла к турецкому флоту и крепостям, «Святой Николай», «Граф Орлов» и «Чесма» встали на якорь по диспозиции, они и остальные корабли лавируя под парусами, открыли ответный огонь по противнику. По кораблям обстрел вели книпелями, картечью и брандскугелями, по крепостям и береговым батареям – ядрами.

Русские «надеялись на свое мужество и на помощь всевышнего Бога», - записал в бортовом журнале штурман корабля «Граф Орлов» Савва Мокеев.

Турецкий суда, находящиеся под ветром, начали гореть, пытаясь уйти от огня, они отходили к берегу, некоторые из них сели на мель. Команды бросали горящие корабли и прыгали в воду.

Большинство турецких кораблей было уничтожено в этот день, на следующий день, 29 октября два отряда моряков, один под командованием героя Чесменского сражения лейтенанта Макензи, другой под командованием констапеля Сукина, сожгли еще несколько турецких кораблей.

Турецкий реваншистский план был сорван, до самого конца войны турки больше не доставляли русскому флоту, базирующему в Архипелаге, беспокойства.

Далее в рубрике