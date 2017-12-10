Памятник русско-болгарской дружбы
Открытка XIX века

Открытка XIX века

10 декабря 1887 года в Москве был установлен памятник героям Плевны

В «Дневнике писателя» Федор Достоевский так описывал отклик народа на объявление в 1877 году о начале войны с Турцией: «Это сам народ поднялся на войну, с царем во главе… не для одних лишь "братьев-славян", измученных турками, подымаемся мы, а и для собственного спасения…».  

Русским войскам в ходе начавшейся войны удалось форсировать Дунай, перебраться через Шипкинский перевал Балкан и принудить к капитуляции турецкую армию, укрывшуюся в Плевне.

Сдаче Плевны предшествовала пятимесячная осада, три штурма, во время которых погибло свыше 30 тысяч русских солдат и офицеров. Радость после взятия крепкого орешка была большая, но сколько русских погибло, чтобы братья-славяне освободились от власти турок-мусульман. 

В память о погибших героях было решено поставить часовню-памятник. Был объявлен конкурс на лучший проект памятника, в результате которого автором был утвержден известный архитектор Владимир Шервуд. Деньги тогда собирали по подписке (так в царское время называлась система краундфандинга, сегодня деньги на памятники по-прежнему собирают всем миром).

Проект, предложенный архитектором, оказался уникальным во всех отношениях, необычна его форма – восьмигранный шатер, который в то же время является часовней. Внутри нее были установлены иконостас и две доски с текстами, повествующими о сражении под Плевной, о потерях со стороны гренадер и противника, об истории создания памятника. Лампады перед иконами святых Александра Невского, Георгия Победоносца и Николая Чудотворца должны были гореть день и ночь.

Торжественное открытие памятника состоялось в день десятилетия битвы, 28 ноября (10 декабря) 1887 года. Перед часовней прошли парадом 12 батальонов различных родов войск и 4 эскадрона Московского гарнизона. Принимал парад генерал-фельдмаршал великий князь Николай Николаевич (старший), главнокомандующий Дунайской армией. На торжествах присутствовали московский генерал-губернатор князь Владимир Долгоруков и члены Городской Думы.

Москвичи, желавшие принять участие в знаменательном событии, заполнили все окрестные улицы и прилегающий сквер. К моменту освящения к Плевненской часовне подошел крестный ход с Иверской иконой Божией Матери. Чин освящения часовни-памятника совершил Иоанникий, митрополит Московский в сослужении капелланов всех гренадерских полков.

Часовни была передана на вечные времена городу Москве с завещанием хранить память о павших воинах и совершать их церковное поминовение в день битвы 28 ноября.

До прихода к власти большевиков духовенство и военные строго исполняли завет, в часовне проходили службы. Но после октябрьского переворота часовню постигла участь большинства храмов, она была закрыта. О памятнике храбрости и отваге русского воинства вспомнили лишь во время Великой Отечественной войны, часовню привели в порядок, позолотили надписи и водрузили крест. Позже памятник, чтобы уберечь от разрушения законсервировали.

Поминовение усопших воинов возобновилось лишь после перемены религиозной политике в государстве, сегодня здесь в день памятного сражения ежегодно совершается богослужение.

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Места: Москва
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