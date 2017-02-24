«Отторгнуты насилием, воссоединены любовью»
Памятная медаль с надписью «Отторгнутые насилием (1596) воссоединены любовию (1839)»

Памятная медаль с надписью «Отторгнутые насилием (1596) воссоединены любовию (1839)»

24 февраля 1839 года свыше полутора миллионов униатов воссоединились с Русской Церковью

Брестская уния1 1596 года, совершенная руками нескольких архиереев, разорвала единство Русской Церкви, православные, проживающие на территории Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, стали гонимым меньшинством и оказались в бедственном положении. 

«Несколько столетий русский народ нашего края находился в польской неволе. С помощью унии его лишили не только древней православной веры, но и покушались на русский язык, и с течением времени не только отдельные люди, но и целые приходы, забывая молитвы своих предков, начинали молиться по-польски», - писал митрополит Иосиф (Семашко), посвятивший свою жизнь возвращению соотечественников к православию.

После вхождения белорусских земель в состав Российской империи положение изменилось, католичество и уния сохранили легитимность, но перестали быть главными конфессиями. Религиозная политика Николая I была направлена на поддержку православного населения, что в свою очередь совпадало с национальными интересами по уменьшению польского влияния в этом регионе.

Чтобы вырваться из униатского полона, необходимы были деятельные и активные труженики в этом сложном деле. Одним из них стал митрополит Иосиф (Семашко). Он родился в семье униатской семье, и уже во время обучения в Виленском университете увидел, что униатство является средством полонизации и католической экспансии в западных землях России.

Позже, когда он стал священником, убеждение, что униатов необходимо вернуть к вере предков, в нем укрепилось. О. Иосиф не был единственным, кто так считал, многие молодые священники и миряне разделяли его идеи.

В 1827 году он подготовил проект, в котором изложил план по возвращению униатов в православие. Предложение нашло отклик у Николая I, уже в следующем, 1828 году была образована самостоятельная Греко-униатская коллегия и созданы две независимые от католического влияния униатские епархии: Белорусская — с центром в Полоцке, и Литовская — с центром в Жировицах, — правящим епископом которой и стал в 1833 году Иосиф Семашко.

В этой должности владыка Иосиф начал энергичные, но постепенные преобразования по освобождении народа от латинства.

В Литовской епархии были введены в обиход богослужебные книги московской печати, органная музыка заменена православным клиросным пением, а из священнической присяги были изъяты слова о верности римскому папе. Духовенством и мирянами реформы были восприняты с энтузиазмом, но вызывали сильную неприязнь польско-католических кругов.

В 1828 году в Жировицах владыка Иосиф открыл Литовскую духовную семинарию, преподавание в ней велось на русском языке и по учебникам православных семинарий. Жировицы стали центром православия, здесь формировались независимые взгляды будущих священнослужителей на Россию и Польшу, на православие, католицизм и унию.

Десять лет владыка Иосиф с соработниками вел кропотливую работу: разъезжая по униатским епархиям, он знакомил духовенство с планом воссоединения и собирал с него подписи, что в нужное время оно вместе с ним одновременно примкнет к воссоединению.

Результатом постепенной, проходившей в течение десятка лет, подготовки к воссоединению с Православной Церковью стал исторический собор униатского духовенства, открытый в Полоцке 12 февраля 1839 года, в неделю Торжества Православия, что само по себе имело глубокий символический смысл.

Иосиф (Семашко), митрополит Литовский и Виленский

На соборе присутствовали униатские епископы Иосиф (Семашко), Антоний (Зубко), Василий (Лужинский), а также представители приходского духовенства и мирян. Они постановили от имени всей униатской церкви обратиться к Святейшему Синоду Греко-Православной Российской Церкви и к императору Всероссийскому с просьбой принять их в лоно Святой Православной Церкви. Это обращение было зафиксировано в «Соборном Акте» о воссоединении униатов с Православной Церковью.

В этом документе, под которым стояли подписи 1305 духовных лиц, указывалось, что их предки «силою чуждого преобладания подчинены властью Римской церкви», а потому они, собравшиеся, выражают желание «жить с этой минуты одной жизнью со святыми восточными православными патриархами и в подчинении Святейшему Российскому Синоду».

13 марта Святейший Синод вынес решение: «Епископов, духовенство и верующих греко-католической Церкви объединить с Православной Церковью Всероссийской», а 25 марта император Николай I, одобряя это решение Синода, написал: «Благодарю Бога и принимаю».

Воссоединение верующих западных областей Империи было подтверждено официально, и по этому случаю была отчеканена специальная медаль, на одной стороне которой были выбиты слова: «Отторгнутые насилием (1596) воссоединены любовью (1839)», а на другой был изображен лик Спасителя с надписью «Такова имамы Первосвященника».

В общей сложности к Православной Церкви присоединились свыше 1,6 миллиона человек.

Девиз Екатерины II по собиранию русских земель «Отторженная возвратих» исполнился в самом прямом смысле.

1Уния – форма объединения, при которой православное духовенство признавало главенство папы Римского, принимала католическое учение, но сохраняла богослужебный обряд.

Теги:
Организации: РПЦ
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