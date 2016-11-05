Отряд Ермака занял столицу Сибирского ханства

После того, как Казанское и Астраханское ханства были покорены Иваном Грозным, Сибирское ханство в 1555 году признало зависимость от Москвы и стало выплачивать дань. Ситуация изменилась после того как хан Кучум, предположительно, он был этническим узбеком, захватил власть в этом ханстве.

Власть Кучум устанавливал самым жестоким образом, попутно насаждая среди местных жителей ислам, практика обращения в новую веру через насильственное обрезание была нормальным явлением. У сибирских язычников такое способ проповеди вызывал протест, против хана повсюду вспыхивали мятежи. После полного овладения Сибирским ханством, Кучум вышел из вассальной зависимости от Москвы и перестал выплачивать дань.

Известно, что отряды Кучума доставляли неприятности владениям Строгановых, которые находились в восточных рубежах Русского царства. Для ограждения от досаждений Кучума Строгановы пригласили опытного военачальника казачьего атамана Ермака Тимофеевича и его дружину.

Ермак, вероятнее всего, был родом с Урала, что подтверждает его хорошее знание водных артерий Урала и Сибири. До Сибирской экспедиции Ермак Тимофеевич принимал участие в Ливонской войне, участвовал в боевых действиях против Ногайской Орды, охранял суда русских купцов, ходящих по Дону.

С отрядом около тысячи человек он выступил в поход. Дружина передвигалась по рекам на стругах, такая ладья вмещала до 20 человек. Отряд Ермака имел современное вооружение – пушки, ружья, пищали, копья, луки, топоры и сабли. Всем этим арсеналом опытные воины владели в совершенстве.

Поэтому весной 1582 года все сражения с сибирскими татарами они выиграли. Окончательное поражение противнику было нанесено в битве у Чувашского мыса. Здесь, над Иртышем, на крутом утесе находилась древняя столица Сибирского ханства город Кашлык (Искер).

Небольшой отряд русских воинов сумел победить десятитысячную армию Кучума, состоявшую из ногайской гвардии, татарской конницы и вспомогательных отрядов из остяков, вогулов и других туземцев. Последних Кучум использовал в качестве пушечного мяса, в битве у Чувашского мыса их посылали впереди основного войска.

В этом сражении был ранен начальник татарской конницы Маметкул, его чуть было не взяли в плен. Большая часть ханского войска разбежалось. Сам Кучум, бросив Искер, бежал в Ишимские степи. После окончания битвы православный священник, который был в отряде, отслужил благодарственный молебен.

26 октября (по другим данным 27), казаки вошли в столицу Сибирского ханства. Взятие Искера оказалось важным рубежом в освоении Сибири: остяки и вогулы изъявили желание принять русское подданство. Территории, покоренные Ермаком, вскоре вошли в состав Русского царства. До революции в главном соборе Сибири в Неделю Торжества Православия Ермаку и сподвижникам возглашалась «вечная память». Его жизнь и ратные подвиги навсегда останутся и в памяти потомков.

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