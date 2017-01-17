Отец мировой авиации

Своим миллиардным прибылям мировые авиакомпании сегодня обязаны этому скромному человеку, чьи интеллектуальные изыскания буквально перевернули мир, разделив его с точки зрения развития технологий на «до» и «после».

Великий русский механик, создатель наук аэродинамики и аэромеханики Николай Егорович Жуковский родился 17 января 1847 года в селе Орехово Владимирского уезда. Сын инженера-путейца, молодой Николай хотел пойти по стопам отца, но поступить в Петербургский институт путей сообщения не позволял скромный достаток семьи. Интересно, но обучение в Московском университете оказалось родителям будущего изобретателя более по карману и, закончив в 1864 году гимназию с серебряной медалью, Николай Жуковский был без экзаменов зачислен на физико-математический факультет Университета.

При этом, молодой Жуковский и будучи уже студентом главного вуза Империи не оставлял надежд стать путейцем. Получив фундаментальное туниверситетское образование в 1868 году, он пытался продолжить обучение во все том же Петербургском институте путей сообщения, но неуспешно. Впрочем, с этого момента началась его преподавательская карьера. Жуковский преподавал физику во 2-й женской гимназии, а также математику и механику в Московском высшем техническом училище. 30 апреля 1882 года Жуковский защитил диссертацию на степень доктора прикладной математики, представив комиссии работу «О прочности движения».

Прошлшо 22 года и, в начале XX века Николай Жуковский открыл закон, определяющий подъёмную силу крыла самолёта; определил основные профили крыльев и лопастей винта самолёта; разработал вихревую теорию воздушного винта. 15 ноября 1905 года им был представлен доклад «О присоединенных вихрях», имевший в последствии серьезнейшее значение в развитии методов определения подъемной силы крыла аэроплана; в 1906 г. он опубликован в виде отдельной научной работы.

Наконец, в техническом училище в 1908 г. он, будучит преподавателем, создал Воздухоплавательный кружок, который стал настоящей школой для таких имен мировой авиации как А. А. Архангельский, В. П. Ветчинкин, Г. М. Мусинянц, Г. Х. Сабинин, Б. С. Стечкин, А. Н. Туполев, Б. Н. Юрьев; помимо этого в 1909 году Жуковский возглавил создание аэродинамической лаборатории в Московском высшем техническом училище.\

В 1920 г. в ознаменование 50-летия научной деятельности Жуковского и больших заслуг его как «отца русской авиации» был издан декрет Совета Народных Комиссаров за подписью В. И. Ленина об учреждении премии им. Н. Е. Жуковского за лучшие труды по математике и механике, об издании трудов Жуковского, а также о ряде льгот для самого учёного.

Похоронен Николай Жуковский на кладбище Донского монастыря в Москве.

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