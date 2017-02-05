Отец Иоанн (Крестьянкин) – священник с удивительным даром любви
Отец Иоанн (Крестьянкин) – священник с удивительным даром любви

Для многих людей о. Иоанн стал путеводителем к Богу

Иван Михайлович Крестьянкин родился 29 марта (11 апреля) 1910 года в Орле, в благочестивой семье. Назван он был в честь преподобного Иоанна Пустынника, крещен на третий день по рождении. У Вани было пять братьев и две сестры.

С шести лет стал прислуживать в церкви, исполняя обязанности сначала пономаря, а позже иподиакона у епископа Николая (Никольского). Но еще прежде этого, в малых летах Ваня играл «в службу», первое кадило было сделано из консервной банки, полотенце стало епитрахилью, а мама была первой прихожанкой этой детской «службы».

В отрочестве Ваня хотел стать монахом, но епископ Николай благословил окончить школу, устроиться на работу, и позже принять священный сан.

В жизни Ивана Крестьянкина всё было так, как предсказал епископ Николай. В 1929 году Иван Михайлович окончил школу, затем отучился на бухгалтера и работал по специальности в Орле и Москве.

В столице прислуживал в храме Рождества Христова в Измайлове, в январе 1945 года был рукоположен митрополитом Николаем (Ярушевичем) в сан дьякона с принесением обета безбрачия, в октябре этого же года Патриархом Алексием (Симанским) – в сан священника.

Семинарский курс окончил с отличием, перед священнической хиротонией сдал экстерном экзамены.

Служил в измайловском храме, людей в послевоенные годы в храм приходило очень много, в воскресные дни крестилось от 50 до 150 человек, Великом постом исповедь совершалась допоздна. И со всеми ними о. Иоанн старался поделиться евангельской радостью.

Несмотря на изменение отношения властей к Церкви, ее свобода была призрачной. За каждым шагом священства пристально наблюдали.

«Мы были связаны по рукам и ногам, и каждое наше слово взвешивалось неправедными весами врагов Церкви», - вспоминал о. Иоанн.

В 1950 году молодой и деятельный священник был осужден на семь лет лишения свободы по статье «антисоветская деятельность». Наказание отбывал сначала в Каргопольлаге, через три года переведен под Куйбышев, где работал бухгалтером. В 1955 году осужденному сократили срок на два года и освободили.

После освобождения о. Иоанн служил в Псковской и Рязанской епархиях, в 1966 году глинским старцем схиигуменом Серафимом (Романцевым) был пострижен в монашество с именем Иоанн, в честь апостола Иоанна Богослова, которого называют апостолом любви.

Фото пресс-службы Администрации Президента РФ

С 1967 года о. Иоанн жил и служил в Псково-Печерском монастыре. Здесь в течение почти 40 лет он принимал приходящих к нему за советом, духовным утешением и наставлением людей.

Благодаря дару любви и рассуждения он многих привел ко Христу, от него люди уходили утешенными. Среди его посетителей обычные люди, медийные лица и политические деятели. В 2000 году во время посещения Псково-Печерского монастыря старец принял президента России Владимира Путина.

Скончался о. Иоанн 5 февраля 2006 года в возрасте 95 лет. Погребен в пещерах Псково-Печерского монастыря. 

Теги:
Места: Россия
Организации: РПЦ
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