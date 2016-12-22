Отечественному хоккею – 70 лет

Отечественному хоккею – 70 лет

Наши хоккеисты стремительно ворвались в этот мужественный вид спорта и прочно удерживают в нем лидирующие позиции

Днем рождения хоккея в России считается 22 декабря 1946 года, в этот день на открывшемся первом Чемпионате СССР по хоккею, на московском стадионе «Динамо» состоялся матч между командой Центрального Дома Красной Армии (ЦДКА) и командой Свердловского дома офицеров. В этот же день в Ленинграде играли команды Ленинградского дома офицеров и ВВС.

Всего заявку на участие в чемпионате подали 12 команд, восемь от РСФСР, по одной от Украины, Литве, Латвии и Эстонии. Первые три места заняли московские клубы «Динамо», ЦДКА и «Спартак».

Хоккей, имевший в нашей стране давние и глубокие корни, после официального признания начал триумфальное шествие по стране. Чемпионаты СССР стали проводится ежегодно, по всей стране возникали хоккейные команды, а во дворах молодежь заливала катки специально для игры в хоккей.

В 1954 году советский хоккей вышел на международный уровень, сборная СССР приняла участие в Чемпионате мира, проходившем Стокгольме, и сенсационно разгромила фаворитов, канадскую сборную со счетом 7:2.

Героями матча стали вратари Николай Пучков и Григорий Мкртычан, защитники Альфред Кучевский, Дмитрий Уколов, Александр Виноградов, Павел Жибуртович, Генрих Сидоренков, нападающие Всеволод Бобров, Виктор Шувалов, Алексей Гурышев, Юрий Крылов, Михаил Бычков, Александр Уваров, Валентин Кузин, Евгений Бабич, Николай Хлыстов и Александр Комаров.

Через два года наша сборная этим же звездным составом завоевала в итальянском городе Кортина д'Ампеццо первую олимпийскую золотую медаль.

Сборная СССР неоднократно занимала призовые места на последующих Чемпионатах мира и Олимпиадах.

Из последних достижений – золото на ЧМ-2014. Сборная России по-прежнему одна из сильнейших в мире.

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