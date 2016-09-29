Острова Русского мира

После трагических событий октября 1917 года и поражения Белого движения свыше миллиона лучших сынов Отечества были вынуждены покинуть Россию. География расселения русских людей была очень обширна: большая часть первоначально осела в соседних с Россией европейских странах – Чехословакии, Болгарии, на Балканах, государствах Прибалтики, Финляндии и Польше. Люди хотели быть поближе к своей Родине, они надеялись, что большевистский режим просуществует недолго, и вскоре можно будет вернуться в Отечество. Очень много русских обосновалось во Франции. Париж стал крупнейшим центром русской эмиграции.

Значительный поток русских двинулся на восток, в Китай. После окончательного установления в конце 1922 года советской власти на Дальнем Востоке, в китайскую Манчжурию прибыло более ста тысяч человек.

Десятки тысяч эмигрантов из России поселились в странах Нового Света – США, Канаде, Аргентине, Бразилии, Парагвае и Австралии, немало – в странах Северной Африки.

Состав вынужденных уехать из России людей был всесословным и в то же время элитарным. «Из России ушла не маленькая кучка людей, группировавшихся вокруг опрокинутого жизнью мертвого принципа, но все те, в руках которых было сосредоточено руководство страны», – писал в 1920 году известный юрист Борис Невольде. Среди эмигрантов было два десятка министров и депутатов Госдумы, сотни генералов и высших офицеров – участников Белого движения, адвокаты и журналисты, высшее духовенство и ученые.

Примечательно, что в 1930-е годы в СССР из 38 членов ЦК КПСС, занимавшихся хозяйственными вопросами, только двое были с высшим образованием, нарком текстильной промышленности А.Н. Косыгин и первый заместитель нармкома лесной промышленности Г.Я. Сокольников. Остальные управленцы и хозяйственники за плечами имели лишь несколько классов школы, училище или были самоучками. Настоящие специалисты были лишними в «стране победившего пролетариата», они эмигрировали, были подвергнуты репрессиям или высланы за пределы Родины.

В 1922 году на «философском пароходе» за границу были депортированы свыше двухсот деятелей науки и культуры – весь цвет русской интеллигенции, профессора практически всех областей науки. Первоначально большая часть интеллигенции не хотела покидать Россию. Так Сергей Булгаков еще в 1920 году приравнивал экспатриацию к смерти, но действия новой власти привели к пониманию того, что жить и работать в таких условиях невыносимо.

В вынужденной эмиграции переселенцы видели конкретную миссию – сохранение «светоча русской культуры» и свидетельство Западу о Православии. Николай Бердяев, получивший предписание покинуть Россию, перед отъездом посетил своего московского духовника священника Алексия Мечева. Отец Алексий приободрил философа: «Не смущайтесь, езжайте смело, Ваше слово должен услышать Запад». Историк и публицист Георгий Федотов считал, что «никогда, быть может, ни одна эмиграция не получила от нации столь повелительного наказа – нести наследие культуры… И вот мы здесь за рубежом, для того, чтобы стать голосом всех молчавших ТАМ, чтобы восстановить полифоническую целостность русского духа… чтобы стать живой связью между вчерашним и завтрашним днем России».

И эту миссию русская эмиграция выполняла достойно. Творчество философов, изгнанных из России и в России невозможное, расцвело именно в эмиграции. Труды русских философов получили широкое распространение на Западе, и русская философская мысль стала частью философской культуры человечества.

Ольга Цуцкова. «Русская идея. Философский пароход», (2007)

Через православных священнослужителей и богословов западные христиане смогли ближе познакомиться с Православием. Большую роль в этом деле сыграл крупнейший русский богослов XX века Владимир Лосский, сын знаменитого философа Николая Лосского, отправленного вместе с семейством в изгнание. Главная заслуга Владимира Лосского в том, что он свидетельствовал о Православии в самом центре европейской мысли и науки.

Работы Лосского, а также других богословов, сформировавшихся уже в эмиграции, протоиерея Георгия Флоровского, архимандрита Киприана (Керна), протоиерея Иоанна Мейендорфа послужили отправной точкой освобождения русской богословской науки из пленения схоластического католического богословия.

Оказавшись за границей, русские ученые изыскивали любые возможности для продолжения научной работы. «… Ни катастрофа, сломавшая весь жизненный и научный обиход ученых, ни тяжелые условия зарубежного существования не угасили духа научного искания и в настоящее время на пространстве всего почти земного шара русские ученые успешно шествуют по путям исследовательской работы», – писал один из пассажиров «философского парохода», бывший ректор Московского университета профессор Михаил Новиков.

О вкладе русских ученых-эмигрантов в мировую науку написаны целые труды, достаточно упомянуть имена инженера Владимира Зворыкина, изобретателя современного телевидения, авиационного конструктора Игоря Сикорского, химика Владимира Ипатьева, внесшего значительный вклад в органический синтез и перегонку нефти, ученого-гидравлика Николая Федорова, электороинженера Александра Понятова, нобелевских лауреатов – по химии Ильи Пригожина, по экономике – Василия Леонтьева, по литературе – Ивана Бунина.

Русская культура на Западе распространялась через творчество композиторов Сергея Рахманинова, Игоря Стравинского, оперного певца Федора Шаляпина, хореографа Бориса Князева, актера и режиссера Михаила Чехова, художников Василия Кандинского и Марка Шагала, писателей Владимира Набокова, Ивана Шмелева, поэтов Владислава Ходасевича, Георгия Адамовича и многих других.

Русской интеллигенцией был открыт ряд высших учебных заведений: в Париже – Свято-Сергиевский богословский институт, в Харбине – Политехнический, в Берлине – Русский научный институт (был закрыт в 1925 г.), в Праге – Русский народный университет (просуществовал до 1946 г.), в Асунсьонском университете – физико-математический факультет. Практически во всех странах, в которых оказывались русские эмигранты, они создавали гимназии и школы для своих детей. Добровольческие молодежные скаутские организации занимались внешкольным воспитанием. Регулярно устраивались слеты, на которых помимо спортивных мероприятий, изучались история и культура России, пелись русские песни.

Русские эмигранты были изгнанниками, но они были свободны в своем творчестве. Они писали о России и русской душе, но в самой России их творчество было под запретом. Советские люди практически не знали правды о своих бывших соотечественниках. Связей с теми островами Русского мира, которые создали эмигранты, у «материка» – России, практически не было. Возвращение русского зарубежного наследия началось лишь с падением коммунистического режима. Книги писателей и философов начали печататься в России в начале 90-х годов прошлого века. Политические и философские идеи мыслителей русского зарубежья плотно вошли в обиход современных русских консерваторов и традиционалистов. Религиозного мыслителя Ивана Ильина неоднократно цитировал в своих посланиях президент России Владимир Путин.

Таким образом, русские люди, оказавшиеся на чужбине, не зарыли и напрасно не потратили данные таланты, но приумножили их во славу России и вернули сторицею на Родину.

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