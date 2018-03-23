Остров Врангеля – родина белых медведей

Остров в Северном Ледовитом океане, носящий имя русского мореплавателя Фердинанда Врангеля, чукчи называют островом белых медведей. Медведей здесь и на соседнем острове Геральда, действительно, очень много.

Туземцы, которые проживают в этом суровом регионе уже несколько тысячелетий, (палеоэскимосская стоянка Чёртов овраг датируется 1750 годом до Р.Х.) охотились на этого хищника издавна. А сегодня эта уникальная территория является заповедной зоной, в марте 1976 года на островах Врангеля и Геральда ради сохранения и изучения видового разнообразия островной части Арктики, был образован государственный природный заповедник. Его площадь вместе с прибрежной акваторией составляет более 2 миллионов гектаров.

Растительный и животный мир заповедника по количеству видов не имеет себе равных в Арктике. Здесь сохранились реликтовые виды ледникового периода, отмечено около 40 эндемичных, т.е. ограниченных в своем распространении узкой географической областью видов и подвидов растений, насекомых, птиц и млекопитающих. Для островной флоры и фауны заповедника характерно смешение типично арктических и относительно южных (американских и азиатских) видов животных и растений.

Здесь находятся лежбища моржей, тюленей, нерпы, огромные «птичьи базары», единственная в Азии колония американского белого гуся и крупнейшее стадо овцебыков. Весной и осенью можно встретить самую редкую птицу Арктики — розовую чайку. Периодически заходят на острова волки, росомахи и красные лисицы.

Главным обитателем и достопримечательностью заповедника является белый медведь. Для хозяина Арктики остров Врангеля стал своеобразным роддомом. С сентября по ноябрь до пяти сотен медведиц приходят сюда, чтобы вывести потомство. Таким образом, остров стал своего рода родиной для многих белых медведей.

Кроме того, заповедник считается одним из важнейших палеонтологических памятников планеты. На острове Врангеля были обнаружены останки мамонтов, возраст которых не превышал 3,5 тысяч лет, в то время как повсеместно они вымерли 12 тысяч лет назад.

В июле 2004 года заповедник «Остров Врангеля» был включен в престижный Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Научными изысканиями в заповеднике занимается группа специалистов. Как сообщает официальный сайт заповедника, «наиболее известны мировому научному сообществу три долговременных, титульных для заповедника научных проекта - популяционная экология и мониторинг популяции белого гуся; Популяционная экология, поведение и биоценотические отношения хищников-миофагов на острове Врангеля; Популяционная экология, состояние популяции и меры охраны белого медведя в районе острова Врангеля».

Сегодня заповедный остров, несмотря на удаленность, можно посетить в составе специальных экологических туров по Арктике.

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