Остромирово Евангелие – жемчужина средневековой книжности

Остромирово Евангелие – древнейшая русская рукописная книга. В конце рукописи имеется приписка, которая дает исчерпывающий и точный ответ о времени ее написания, заказчике и исполнителе.

Заказчиком книги был новгородский посадник Остромир (отсюда название книги), в крещении его звали Иосиф, он приходился троюродным племянником Великому князю Владимиру Святославичу, крестителю Руси.

Остромир заказал Евангелие для богослужебного использования, эта книга имеет структуру, отличную от обычного Евангелия. Текст начинается пасхальным отрывком Евангелия от Иоанна «В начале было Слово» и продолжается евангельскими отрывками в соответствии с церковным уставом. Евангелие было положено на престол алтаря Софийского собора Новгорода и читалось за богослужением. Хорошая сохранность Евангелия подтверждает его богослужебное назначение.

Работу над книгой переписчик начал 21 октября (по юлианскому календарю) в 6564 год от сотворения мира, он продолжал свою кропотливую работу семь месяцев и окончил труд со словами «Слава Тебе Господи и Царю Небесный, яко сподобил меня написать Евангелие сие» в 6565-й год. В допетровской Руси летоисчисление велось от Сотворения мира, в современном летоисчислении это соответствует 1056-1057 годам.

Евангелие переписывалось Григорием с болгарской рукописи, помимо основного евангельского текста в нем содержится греческий Месяцеслов, самый поздний церковный праздник в нем датируется 850 годом.

С принятием в 988 году христианства, на Руси начался новый этап, вместе с истиной верой пришло просвещение и образование. Креститель Руси, князь Владимир и особенно его сын Ярослав Мудрый развернули широкую деятельность по переводу книг с греческого на славянский язык. Ко времени написания Остромирова Евангелия в Новгороде уже несколько десятилетий существовала большая школа, в ней обучалось около 300 детей.

Для середины XI века создание Остромирова Евангелия не было ничем удивительным, техника исполнения этого манускрипта говорят не только о профессионализме, но также о сформировавшейся на Руси традиции переписывания книг.

Примечательно другое, первым древнейшим памятником русской письменности дошедшим до наших является именно Евангелие, а не какая-нибудь Велесова книга (которая на самом деле фальсификат), это говорит о том, что у истоков русской культуры находится Евангелие и христианское учение.

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