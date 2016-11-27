Остер плохого не посоветует

Григорий Бенционович родился 27 ноября 1947 года в Одессе, его детство прошло в Ялте, куда семья переехала после рождения сына. Гриша рос «среди звуков поэзии и литературы», для него это был естественный мир. В детстве он приходил в библиотеку, где работал его мама, и подолгу читал книги.

Когда Гриша был маленьким, он писал стихи для взрослых, а когда вырос, стал писать стихи для детей.

В детскую литературу он ушел и потому, что там не было цензуры, редактуры и соответствующих установок, которые в советские годы сопровождали литературу «взрослую». К тому же с детьми, как отмечает сам автор, «работать намного интереснее, чем с взрослыми, взрослых уже не переделаешь».

Остер хоть и работал в той области, где цензуры нет, столкновения с ней избежать не удалось. Книгу «Как хорошо дарить подарки» (1975) советские цензоры назвали безыдейной и ненужной. В «Петьке-микробе» видели сатиру на советский строй, но автору по его собственному утверждению удалось остаться в литераторе только благодаря тому, что идеологическое начальство, само состояло из дедушек, и должно было с ним мириться: их внуки обожали его мультфильмы.

Короткие сказки про мартышку, удава, попугая и слоненка принесли Остеру известность, их печатали в детских журналах «Веселые картинки», «Мурзилка», читали по радио, по ним сняли мультфильм «38 попугаев». Остер выступал сценаристом и других мультфильмов «Попался, который кусался!», «Обезьянки», «Котенок по имени Гав».

Цикл книг Остера «Наука на всю жизнь» содержит такие разделы как «Конфетоедение» «Папамамалогия», «Вритература» «Квартироведение», которые являются пародией на учебники, по которым учатся дети.

Они написаны в таком же юмористическом стиле, как и самые популярные «Вредные советы».

Рукам никогда нигде

Не трогай ничего.

Не впутывайся ни во что

И никуда не лезь.

В сторонку молча отойди,

Стань скромно в уголке

И тихо стой, не шевелясь,

До старости своей.

Книги Остера распространяются большими тиражами не только у нас, но и за границей. Наряду с Эдуардом Успенским Григорий Остер – один из самых любимых детских авторов.

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