Остановить утечку генофонда

15 февраля 1947 года в Советском Союзе вышел Указ Президиума Верховного Совета «О воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами».

Русские женщины всегда были невестами номер один в мире, по вступлении в брак с иностранцами, они, как правило, покидали родину. Советское правительство считало, что условия жизни в СССР значительно лучше зарубежных.

Поэтому, при принятии этого закона, последовало следующее официальное объяснение: «Наши женщины, вышедшие замуж за иностранцев и оказавшиеся за границей, в непривычных условиях чувствуют себя плохо и подвергаются дискриминации».

Но, официальные формулировки не отражают той действительности, которая на самом деле стоит за принятием законов.

Революция, гражданская война, годы репрессий и страшная война унесли жизни десятков миллионов советских людей. Несколько миллионов человек фашистами были насильственно депортированы в Германию. Советский Союз проваливался в демографическую яму. Стояла серьезнейшая задача по восстановлению численности населения, и ее исполнение ложилось на женщин детородного возраста.

Кроме того, нужно было поднимать разрушенное народное хозяйство, на счету была каждая пара рук. Этот запрет был продиктован суровой необходимостью.

Интересно, что известный советский писатель Илья Эринбург, считал, что к принятию этого закона послужил его роман «Буря», описывающий историю любви советского гражданина и француженки. Он спрашивал сам себя, «не натолкнул ли его [Сталина] мой роман на издание этого бесчеловечного закона?»

Не только вступление в брак оказалось под запретом, роман или сожительство с иностранцем считалось государственным преступлением, за связь с иноземцем советскому гражданину «светила» 58-10 статья УК РСФСР.

Вероятно, под действие этого закона попали возвращенные в СССР женщины-остарбайтеры. Каждая из них в любом случае прошла через советский фильтрационный лагерь, факты каких-либо иных, кроме рабочих, отношений с иностранцами (сожительство, вынужденное или добровольное, брак) приравнивался к государственной измене.

Эти лица не выделялись в отдельную категорию, сколько из женщин было осуждено именно за это, сказать сложно. Можно констатировать, что больше всего пострадало украинок, во-первых, вся Украина была оккупирована противником, во-вторых, при отборе девушек фашисты обращали внимание на национальность: немецкие домохозяйки предпочитали украинок.

Для остальных советских граждан этот закон не имел большой важности, контакты с иностранцами были невозможны, тем более выезд за границу; контактировать с ними могли лишь жители крупных городов, но каждый иностранец находился под пристальным наблюдением спецслужб.

Сталинский закон просуществовал всего шесть лет, после смерти «отца народов», ноябрьским указом 1953 года он был отменен.

Но еще долгое время женщинам, желающим выйти замуж за иностранца, чинили всевозможные бюрократические препятствия. Свободно устроить брак с иностранным гражданином стало возможным лишь с падением «железного занавеса».

Мечта многих советских девчонок, найти «заграничного принца» нашла отражение в песне одной поп-группы: «Американ бой, уеду с тобой, уеду с тобой, Москва прощай». Хитовый сингл стал для многих девушек хитом жизни – на волне брачной эмиграции в конце прошлого столетия из республик бывшего СССР уехало свыше 75 тысяч женщин.

Сегодня привлекательность брака с иностранцем значительно снизилась.

Далее в рубрике