Осада Плевны

Русско-турецкая война началась в апреле 1877 года. Ее главными целями было освобождение славянских народов от османского ига и окончательный пересмотр положений Парижского мирного договора, заключенного по итогам неудачной для России Крымской войны. 16 (4 по ст. ст.) июля один из отрядов русской армии после переправы через Дунай овладел крепостью Никополь. Отсюда войска должны были двинуться на юг, чтобы взять город Плевна, лежащий на перекрестке важных путей. К крепости выдвинулись 7 тысяч пехотинцев и около полутора тысяч кавалеристов с 46 пушками под командованием генерала Юрия Шильдер-Шульднера. Однако Осман-паша, командующий турецкими войсками на этом направлении, почти на полдня опередил русских солдат. К тому моменту, когда к крепости подошли передовые части, турки уже закрепились в Плевне. Численность их гарнизона составила 15 тысяч человек. Несмотря на меньшинство, 20 (8 по ст. ст.) июля русские войска предприняли первый штурм Плевны. После артиллерийского обстрела пехотные полки пошли в атаку. В одном месте русские солдаты почти достигли турецких батарей, но были отброшены численно превосходящим противником. На другом направлении удалось занять три ряда передовых окопа и обратить турок в бегство, но, не получив подкреплений и не имея достаточно сил для продолжения атаки, русские части отошли назад. Их потери составили более 2500 человек, турецкие — около 2000. В течение следующих десяти дней у Плевны была сосредоточена 30-тысячная русская армия со 140 пушками. Но и турки усилили гарнизон, доведя его численность до 23 тысяч солдат и 57 орудий, кроме того, они возвели вокруг города новые укрепления. Решив воспользоваться численным преимуществом, 30 (18 по ст. ст.) июля русская армия после артподготовки начала второй штурм. При этом войска шли фактически в лобовую атаку на наиболее укрепленные турецкие позиции. Поначалу русские солдаты взяли несколько траншей и укреплений, но были остановлены. Отряду умело и храбро действующего генерала Михаила Скобелева (в бою под ним была убита одна лошадь, а другая ранена) тоже пришлось отойти. Второй штурм Плевны окончился неудачей. Русские при этом потеряли около 3 тысяч убитыми и тысячу пленными, турки — около тысячи убитыми. Через месяц Скобелев захватил Ловчу, через которую шло снабжение Плевны, а вылазка для поддержки ловечского гарнизона, организованная Осман-пашой, окончилась безрезультатно.

Неудача второго штурма Плевны не смутила главнокомандующего русскими войсками великого князя Николая Николаевича. В конце августа он решился на очередной приступ, получив подкрепление в виде союзных румынских войск. На этот раз у крепости было уже более 80 000 солдат при 424 пушках, тогда как у турецкой армии — около 35 000 человек и 70 пушек. Но наступление румынских войск, неверно оценивших количество и расположение турецких укреплений, захлебнулось. Хотя Скобелев и занял редуты, подходившие к самому городу, с которых можно было продолжать наступление, он снова не получил подкреплений и вынужден был оставить занятые позиции. Третий штурм Плевны был отбит, из строя выбыли 13 000 русских солдат и 3000 румынских. После этого командование пригласило талантливого военного инженера генерала Эдуарда Тотлебена, по рекомендации которого было решено отказаться от последующих штурмов, сосредоточившись на блокаде. Тем временем турки довели численность гарнизона до 48 тысяч человек и имели уже 96 пушек. Осман-паша за успехи в обороне Плевны получил от султана почетный титул «Гази» (что значило «непобедимый») и приказ ни в коем случае не сдавать город.

В дальнейшем, с захватом русскими войсками ряда укреплений у Плевны вокруг города сомкнулось кольцо блокады. Туркам неоткуда было больше ждать ни подкреплений, ни боеприпасов, ни провизии. Тем не менее на все предложения о сдаче Осман-паша отвечал отказом. Но он понимал, что положение осажденных становится безнадежным, и решил пойти на прорыв. 28 ноября (10 декабря по ст. ст.) турецкий гарнизон во главе с командующим пошел в атаку. Турки, взяв благодаря внезапному удару, передовые русские укрепления, были остановлены, а затем стали отступать, Осман-паша был ранен. После этого турецкие войска капитулировали, в плен попали 43,5 тысячи солдат.

Взятие Плевны стало одним из ключевых эпизодов Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Победа позволила русской армии успешно продолжить боевые действия и в конечном итоге удачно завершить войну. Память героев Плевны была увековечена в 1887 году созданием часовни-памятника в Ильинском сквере в Москве.

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