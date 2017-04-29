Оружейник Георгий Шпагин – создатель легендарного ППШ

Как и многие другие знаменитые русские оружейники, Георгий Семенович Шпагин был выходцем из самых недр народных.

Он родился 17 (29) апреля 1897 года в деревне Клюшниково Ковровского уезда Владимирской губернии в крестьянской семье. Наречен и крещен в честь святого Георгия Победоносца, покровителя православного воинства.

Егор окончил всего три класса церковно-приходской школы, чтобы помогать семье с юных лет был вынужден работать, в это время овладел навыками различных работ.

Знакомство с оружием произошло во время службы в армии, с 1916 года Шпагин служил младшим оружейником в оружейной мастерской 14-го Грузинского гренадерского полка. Любовь к оружию Шпагину привил тульский оружейник Яков Дедилов.

«Фамилия у тебя оружейная – Шпагин», – говорил опытный мастер новобранцу. Под руководством Дедилова он изучил различные образцы российского и иностранного оружия, освоил работу с разными инструментами и токарным станком.

Как впоследствии вспоминал Георгий Семенович, он попал в такую обстановку, о которой можно было только мечтать.

В годы Гражданской войны с ноября 1918 по 1920 годы служил в Красной Армии – оружейным каптенармусом и оружейным мастером в 8-го стрелкового полка в городе Владимире. После демобилизации поступил слесарем в мастерскую Ковровского завода, техническим директором которого являлся Владимир Фёдоров – создатель первого в мире автомата (образца 1916 года) и организатор прифронтовых оружейных мастерских. Здесь же Шпагин познакомился с другим конструктором – Василием Дегтярёвым.

Для Шпагина работа под руководством гениальных конструкторов была настоящей школой, и вскоре он сам стал принимать активное участие в создании новых образцов оружия. Первая его самостоятельная работа – модернизация спаренного 6,5 мм танкового пулемета Федора-Иванова.

В 1931 году вместе с Дегтяревым разработал крупнокалиберный пулемет ДК-32, Шпагин предложил оригинальный модуль ленточного питания. Пулемет под наименованием «12,7 мм крупнокалиберный пулемет Дегтярева-Шпагина образца 1938 года» поступил на вооружение в РККА, особенно широко он применялся в войсках ПВО.

Главное изобретение Георгия Семеновича – пистолет-пулемет ППШ-41. Он был разработан по заказу Наркомата, производство стоявшего тогда на вооружении ПДД-40 (Пистолета-пулемета Дегтярева) было трудоемким и дорогостоящим, и могло вестись только на заводах со специальным оборудованием.

При долгих темпах изготовления для оснащения Красной Армии ПДД-40 по самым грубым подсчетам потребовалось бы несколько лет. Таким временем Советский Союз не располагал – в Европе уже разгорался пожар войны.

Именно скорость производства имел в виду Шпагин, когда приступал к разработке пистолета-пулемета.

С задачей он справился блестяще. ППШ в состоянии было изготавливать любое промышленное предприятие, располагающее прессованным оборудованием. В годы войны ППШ собирали около двух десятков предприятий.

Это оружие стало основным ручным автоматическим оружием красноармейцев в годы войны.

Конструктор продолжил работу над пистолетом-пулеметом, в результате удалось снизить себестоимость и улучшить работу в затрудненных условиях эксплуатации. Солдаты прозвали безотказное оружие «папашей», в честь него слагали частушки:

«Я на фронте нашел себе друга,

Его просто зовут – ППШ.

Я хожу с ним в метели и вьюги,

И привольно живет с ним душа»

От солдат конструктор регулярно получал письма благодарности:

«Дорогой товарищ Шпагин! Сердечно благодарю Вас за прекрасное оружие — автомат ППШ. Я воюю с ним четвертый год, и он мне ни разу не отказал в бою. Прошел с ним от Москвы до Силезии и думаю дойти до Берлина.

С солдатским приветом рядовой Иван Петров»

С этим оружием наши воины прошли от Москвы до Берлина. ППШ с барабанным магазином стал одним из символов Победы.

Общее количество выпущенного оружия – свыше 5 миллионов единиц. В СССР выпуск ППШ продолжался до 1945 года, а в страны, которые поддерживала наша страна, ППШ поставлялось долгое время.

Кроме создания пистолетов-пулеметов в годы войны Шпагин занимался проектированием сигнальных пистолетов (ракетниц) упрощенных конструкций.

Скончался легендарный конструктор 6 февраля 1952 года.

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