Орест Сомов - писатель, выступавший за национальную самобытность российской словесности
Орест Сомов - писатель, выступавший за национальную самобытность российской словесности

Труд Сомова «О романтической поэзии» стал литературным знаменем русского романтизма

Орест Михайлович родился 10 (21) декабря 1793 года в городе Волчанск Харьковской губернии. Получил домашнее образование, обучение продолжил в частном пансионате и Харьковском университете, здесь кафедру «красноречия, стихотворства и языка российского» возглавлял известный писатель и филолог Иван Рижский.

Первые прозаические, поэтические и переводные произведения Сомова публиковались в журналах «Харьковский Демокрит» и «Украинский вестник». В конце 1817 года Орест Сомов переезжает в Петербург, в обустройстве ему способствовали многочисленные украинские земляки, обосновавшиеся в столице. Писатель сотрудничает с Вольным обществом любителей словесности, наук и художеств.

В 1819-1820 годах предпринимает заграничное путешествие, во время посещения Кракова, Вены, Парижа, Дрездена знакомится с новейшей европейской литературой и искусством, образом жизни и общественными нравами жителей этих стран.

Заметки и впечатления о поездке легли в основу писем к российским литераторам и были напечатаны в ряде журналов. Европейское путешествие позволило Сомову сформулировать определенную программу, он считал, что российской словесности необходимо освободиться от «западных, чужеземных туманов и мраков», а русскому народу «необходимо иметь свою народную поэзию, неподражательную и независимую от преданий чуждых».

Самый верный путь к созданию национальной словесности Сомов видел в обращении к живым источникам народной поэзии, к русской истории, фольклору и сокровищам родной природы. Свои размышления писатель изложил в труде «О романтической поэзии» (1823), эта работа является важным памятником русской эстетической мысли первой половины XIX века.

Идеи Сомова оказались созвучны с идеями литераторов-декабристов, он сближается с Константином Бестужевым и Александром Рылеевым. Орест Михайлович положительно отзывается о выпускаемом ими альманахе: «Желательно, чтобы... "Полярная звезда" приобрела славу еще прочнейшую и блистательнейшую - заставила бы русских читателей... полюбить все русское: и великие наши воспоминания, я коренные обычаи, и язык звучный и благородный», и публикуется в нем.

Последняя публикация писателя перед закрытием журнала – «малороссийская быль» «Гайдамак». Самого Сомова по подозрению в причастности к политической деятельности декабристов арестовали, но вскоре он был отпущен на свободу.

Сомов начинает публиковаться в «Северной пчеле» Фаддея Булгарина и в «Северных цветах» Антона Дельвига.

Как видный представитель украинского литературного землячества знакомится с юным Гоголем и пишет рецензию на его поэму «Ганц Кюхельгартен». Малороссийская фольклорная тематика произведений Сомова, среди которых «Кикимора», «Русалка», «Купалов вечер», «Киевские ведьмы» способствовала углублению этнографических интересов Гоголя.

Скончался Орест Михайлович в крайней нужде в сорокалетнем возрасте 27 мая 1833 года.

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