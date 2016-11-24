«Орел» - первый военный корабль русского флота
Владимир Овчинников. Спуск на воду корабля «Орел»

Владимир Овчинников. Спуск на воду корабля «Орел»

349 лет назад был заложен первый военный корабль России

Во второй половине XVII века бурно развивались торговые отношения России с Персией. В 1667 году было подписано соглашение с Армянской торговой компанией «Нор-Джуги», владельцы которой были поданными персидского шаха. По договору Россия должна была обеспечить охрану морского торгового пути.

Во исполнение этого договора царь Алексей Михайлович издал Указ о начале строительства кораблей европейского образца для плавания из Астрахани на Каспийское море. 14 ноября (по старому стилю) 1667 года на Оке в селе Дединово Коломенского уезда состоялась закладка первого военного корабля.

В Дединово и прежде возводились корабли, ходившие по Волге, здесь находились мастера с опытом строительства стругов. А в 1667 году дединовскую верфь оснастили инструментами зарубежного производства.

Корабль строили в соответствии с последними разработками европейского кораблестроения. Корабелов выписали из великой морской державы Голландии. Ламберт Гельт, Ван-ден-Стрек и Мюнстер работали под началом полковника Корнелиуса ван Буковена. Прототипом корабля послужил европейский многофункциональный пинас, пинасы использовались Голландской Ост-Индской компанией для охраны торговых судов.

Первоначально к строительству привлекли тринадцать плотников, четырех кузнецов и четырех пушкарей, позже к ним присоединились мастера канатного дела и резчик по дереву.

Руководил строительством боярин Афанасий Ордин-Нащокин, ему царским указом было определено «корабельным делом ведать». Было решено построить на этой верфи не только большой корабль, но яхту, вооруженный струг и две шнявы, необходимые для охраны торговых караванов на Каспийском море.

Сначала из-за задержек в поставках материалов и нехватки специалистов строительство корабля велась крайне медленно. Вмешался сам царь, понимавший важность этих работ не только для торговли с Персией, но и для престижа страны. Он издал ряд указов, и к работе были привлечены дополнительные силы. К весне корабль водоизмещением около 250 тонн, длиной 24,5 м и шириной 6,5 м, с полутораметровой осадкой был практически готов. Его проконопатили, оборудовали палубные каюты, укрепили множеством металлических деталей.

19 мая 1688 года двухпалубный трехмачтовый корабль с гордым именем «Орел» был спущен на воду и торжественно освящен коломенским священником. Название было дано Алексеем Михайловичем по аналогии с геральдическим символом царской власти и государства.

«Орел» был вооружен 22 пушками с 200 ядрами на каждую пушку. Капитаном корабля в первом плавании был назначен голландец Давид Ботлер, записанный в Посольском приказе как Давыд Бутлер. Экипаж корабля состоял из 22 матросов.

7 мая 1669 года «Орел» в сопровождении яхты, бота, двух шняв и нескольких стругов вышел из Дединово. Пройдя Нижний Новгород и Казань, где взял на борт 36 стрельцов, корабль пришел в Астрахань. Через год он был захвачен и разграблен восставшими крестьянами, возглавляемыми Степаном Разиным. Опасаясь, что царь Алексей Михайлович использует в дальнейшем военный корабль против них, весной 1670 года загнали его в протоку Кутум, где он простоял в течение многих лет и обветшал до полной непригодности к плаванию.
И, хотя «Орлу» не суждено было выполнить задачу по охране российских судов на Хвалынском море, роль его в истории отечественного судостроения достаточно велика.

Создание настоящего, сильного, победоносного флота было уже не за горами. Великие преобразования Петра Алексеевича поставили эту задачу на первое место. По представлению Петра I 20 октября 1696 года Боярская дума приняла указ, в котором постановила: «Морским судам быть».

А сам основатель российского флота высоко оценил опыт постройки в России первого военного корабля. История донесла до потомков его слова о значении предшественника (предвестника) российского флота: «Хотя намерение отеческое не получило конца своего, однакож достойно оно есть вечного прославления; понеже... от начинания того, яко от доброго семени произошло нынешнее дело морское».

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Места: Россия
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