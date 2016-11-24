«Орел» - первый военный корабль русского флота

Во второй половине XVII века бурно развивались торговые отношения России с Персией. В 1667 году было подписано соглашение с Армянской торговой компанией «Нор-Джуги», владельцы которой были поданными персидского шаха. По договору Россия должна была обеспечить охрану морского торгового пути.

Во исполнение этого договора царь Алексей Михайлович издал Указ о начале строительства кораблей европейского образца для плавания из Астрахани на Каспийское море. 14 ноября (по старому стилю) 1667 года на Оке в селе Дединово Коломенского уезда состоялась закладка первого военного корабля.

В Дединово и прежде возводились корабли, ходившие по Волге, здесь находились мастера с опытом строительства стругов. А в 1667 году дединовскую верфь оснастили инструментами зарубежного производства.

Корабль строили в соответствии с последними разработками европейского кораблестроения. Корабелов выписали из великой морской державы Голландии. Ламберт Гельт, Ван-ден-Стрек и Мюнстер работали под началом полковника Корнелиуса ван Буковена. Прототипом корабля послужил европейский многофункциональный пинас, пинасы использовались Голландской Ост-Индской компанией для охраны торговых судов.

Первоначально к строительству привлекли тринадцать плотников, четырех кузнецов и четырех пушкарей, позже к ним присоединились мастера канатного дела и резчик по дереву.

Руководил строительством боярин Афанасий Ордин-Нащокин, ему царским указом было определено «корабельным делом ведать». Было решено построить на этой верфи не только большой корабль, но яхту, вооруженный струг и две шнявы, необходимые для охраны торговых караванов на Каспийском море.

Сначала из-за задержек в поставках материалов и нехватки специалистов строительство корабля велась крайне медленно. Вмешался сам царь, понимавший важность этих работ не только для торговли с Персией, но и для престижа страны. Он издал ряд указов, и к работе были привлечены дополнительные силы. К весне корабль водоизмещением около 250 тонн, длиной 24,5 м и шириной 6,5 м, с полутораметровой осадкой был практически готов. Его проконопатили, оборудовали палубные каюты, укрепили множеством металлических деталей.

19 мая 1688 года двухпалубный трехмачтовый корабль с гордым именем «Орел» был спущен на воду и торжественно освящен коломенским священником. Название было дано Алексеем Михайловичем по аналогии с геральдическим символом царской власти и государства.

«Орел» был вооружен 22 пушками с 200 ядрами на каждую пушку. Капитаном корабля в первом плавании был назначен голландец Давид Ботлер, записанный в Посольском приказе как Давыд Бутлер. Экипаж корабля состоял из 22 матросов.

7 мая 1669 года «Орел» в сопровождении яхты, бота, двух шняв и нескольких стругов вышел из Дединово. Пройдя Нижний Новгород и Казань, где взял на борт 36 стрельцов, корабль пришел в Астрахань. Через год он был захвачен и разграблен восставшими крестьянами, возглавляемыми Степаном Разиным. Опасаясь, что царь Алексей Михайлович использует в дальнейшем военный корабль против них, весной 1670 года загнали его в протоку Кутум, где он простоял в течение многих лет и обветшал до полной непригодности к плаванию.

И, хотя «Орлу» не суждено было выполнить задачу по охране российских судов на Хвалынском море, роль его в истории отечественного судостроения достаточно велика.

Создание настоящего, сильного, победоносного флота было уже не за горами. Великие преобразования Петра Алексеевича поставили эту задачу на первое место. По представлению Петра I 20 октября 1696 года Боярская дума приняла указ, в котором постановила: «Морским судам быть».

А сам основатель российского флота высоко оценил опыт постройки в России первого военного корабля. История донесла до потомков его слова о значении предшественника (предвестника) российского флота: «Хотя намерение отеческое не получило конца своего, однакож достойно оно есть вечного прославления; понеже... от начинания того, яко от доброго семени произошло нынешнее дело морское».

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