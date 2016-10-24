24 октября – день рождения российского футбола

В этот день 119 лет назад состоялся матч между двумя петербургскими командами. К этому времени жители и гости столицы уже слышали об английской игре, за 10 лет до первого матча журнал «Охотник» опубликовал в рубрике, посвященной играм в карты, краткие сведения о футболе и правилах игры в него. В 1893 году посетители Семеновского циклоипподрома (велотрека) стали первыми зрителями этой заморской игры.

Газета «Петербургский листок» описала эту встречу как состязание джентльменов в белоснежных костюмах, которые по грязи пинали мяч. Тогда именно это оказалось самым необычным, наблюдая за футболистами, которые превращались «в трубочистов», зрители испытывали эмоции, малохарактерные для футбольных болельщиков, смех. Вероятно, игроками тех команд были англичане, тогда на российских предприятиях работало немало специалистов из Британии. В свободное время они гоняли мяч, и тем самым вводили моду на этот вид спорта. Матчем игру на велотреке назвать нельзя, т.к. она проводилась в перерыве между заездами велогонщиков и носила показательный характер.

Благодаря репортерам того же «Петербургского листка» известно, когда, где и между какими командами состоялся первый футбольный матч. Это произошло 12 октября (по старому стилю) 1897 года в Петербурге на плацу Кадетского корпуса. К тому времени в столице империи уже появились отечественные футбольные команды. Одна из них была организована при Петербургском кружке любителей спорта и носила незатейливое название «Спорт». Эта команда приняла вызов другой команды, которая тренировалась на базе велосипедного Василеостровского кружка. Василеостровцы выступали в голубой форме, игроки «Спорта» в белой. Футболисты в голубом выиграли «Спорт» всухую, со счетом 6:0. И это произошло потому, что в составе Василеостровской команды играли англичане.

Спустя несколько лет, в начале XX века футбольные лиги стали создаваться в разных городах России, в Петербурге, Москве, Киеве, Одессе, Харькове и т.д. В 1911 году российские футболисты приняли участие в международном матче, где сыграли с пражской командой «Коринтианс», этот матч наша сборная выиграла.

Постепенно, футбол завоевывал большие и малые города Российской империи, становясь национальными видом спорта. Футбол проникал в «такие захолустья, куда не были способны проникнуть ни легкая атлетика, схожая по доступности с футболом, ни велосипедный спорт, такой же увлекательный», - писала одна из российских газет в 1912 году.

За прошедшее столетие мода на футбол не переменилась, в современной России он по-прежнему один из самых популярных видов спорта.

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