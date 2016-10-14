14 октября – День работников заповедного дела

Стремительный прогресс науки и техники, ставящий задачу по улучшению качества жизни людей, имеет и оборотную сторону, которая заключается в проблеме сохранения природной окружающей среды. Экологические проблемы в России дали о себе знать уже в начале ХХ века. Именно тогда стали задумываться о создании зон, недоступных для хозяйственной деятельности человека.

Первый в нашей стране заповедник был организован почти 100 лет назад на побережье Байкала в Баргузинском крае. Там обитают лось, кабарга, бурый медведь, черношапочный сурок, каменный глухарь и др., на побережье озера находятся лежбища нерпы. В реки заходят на нерест омуль, сиг, осетр, хариус, таймень, ленок и др. Создание первого в России заповедника неразрывно связано с историей промысла жемчужины Сибири – соболя.

В начале XX века в Сибирь были отправлены специальные научные экспедиции, чтобы выявить места, благоприятные для создания целой сети «пушных» заповедников. Предполагалось, что они помогут восстановить поголовье соболя в стране. Первая Мировая война помешала реализовать этот план полностью. И все же, первый в нашей стране заповедник в те годы был организован. Исходя из целей и задач, которые преследовали его организаторы, заповедник был назван соболиным и охотничьим.

В СССР Баргузинский заповедник считался одним из образцово-показательных. Он был хорошо обустроен, оснащен современной техникой, имел даже собственную авиацию. В 1984 году Баргузинский заповедник получил статус биосферного резервата, а в 1996 году, в числе других байкальских особо охраняемых природных территорий, был включён в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО (номинация «Озеро Байкал»).

После Баргузинского заповедника было организовано свыше 100 заповедных мест.

В заповедное дело вовлечены тысячи людей, и долгое время у них не было свое профессионального праздника. Эту несправедливость была исправлена в 1999 году собравшимися на всероссийский семинар во Владивостоке руководителями природных заповедников. Дату праздника установили на 14 октября, но День работников заповедного дела не успел получить статус официального праздника. Госкомитет РФ по охране окружающей среды, который мог утвердить эту инициативу, был упразднен указом Президента РФ от 17 мая 2000 года. Тем не менее, все причастные к заповедному делу, отмечают этот праздник 14 октября.

Благодаря работникам заповедного дела удалось сохранить амурского тигра, дальневосточного леопарда, снежного барса, белого медведя и других редких животных.

То, что этот праздник совпадает с православным праздником Покрова, неслучайно. Человек ответственен за окружающий его мир, и как венец творения, должен выступать защитником и покровителем природного царства.

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