11 октября 1828 года русские войска взяли Варну
А.И. Зауервейд. «Осада турецкой крепости Варна русскими войсками», 1836.

А.И. Зауервейд. «Осада турецкой крепости Варна русскими войсками», 1836.

Девятая по счету война между Турцией и Россией завязалась после того, как Порта в нарушение Аккерманской конвенции закрыла для российских судов пролив Босфор

Военные действия начала Дунайская армия под командование графа Петра Витгенштейна. Она должна была овладеть Молдавией, Валахией, Добруджой, занять турецкие крепости Шумлу и Варну.

Это сейчас Варна – курортный центр Болгарии, широко известный еще советскому туристу. А тогда Варна была мощной турецкой крепостью, стены Варны защищали 178 орудий, ее гарнизон насчитывал по разным оценкам от 12 до 15 тысяч человек, он значительно превосходил силы русских.

В конце июля 1828 года русские обложили крепость с суши и моря. На суше сначала действовал отряд генерал-лейтенанта Павла Сухтелена, затем его сменил генерал-адъютант Александр Меншиков, прибывший с десантными войсками из-под Анапы, после ранения Меншикова осаду продолжил генерал-фельдмаршал Михаил Воронцов.

С моря Варна была заперта эскадрой Черноморского флота под командованием Алексея Грейга. Еще до начала боевых действий Грейг предложил начальнику гарнизона Иззет Мехмет-паши сдать крепость, но тот отказался. В ответном письме Мехмет-паша выразил надежду на вверенное ему «могущественным и великодушным падишахом, покровителем миров» войско.

Турки неоднократно совершали вылазки с целью помешать ведению осадных работ, но безрезультатно. Не помог осажденным и многотысячный корпус Омера-паши, который попытался снять блокаду. Ко времени его прибытия под Варной уже стоял прибывший из России Гвардейский корпус. Осаждающих уже насчитывалось порядка 32 тысяч человек.

Корабли российской эскадры из-за мелководья не могли подойти к крепости близко и нанести туркам существенный урон. Известно, что 7 августа при многочасовом обстреле крепости русским кораблям все же удалось подавить огонь батареи крепости и уничтожить до 500 защитников. Мощную огневую поддержку сухопутному корпусу обеспечили 5 йолов и 5 канонерских лодок, переброшенные сюда с Дуная и Николаева.

При осаде Варны лично присутствовал император Николай I, он находился на линейном корабле «Париж».

Подготовив саперными работами место для захода, 25 сентября (по старому стилю) русские овладели 1-м бастионом, и хотя туркам удалось его отбить, спустя 4 дня Варна капитулировала. Взятие Варны было самым большим успехом кампании 1828 года.

В этой кампании принимали участие оренбургские казаки. В 1843 году они основали село Варна, до сих пор оно стоит в Челябинской области и напоминает о славной победе русского оружия.

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Места: Россия
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