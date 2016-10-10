11 октября 1828 года русские войска взяли Варну

Военные действия начала Дунайская армия под командование графа Петра Витгенштейна. Она должна была овладеть Молдавией, Валахией, Добруджой, занять турецкие крепости Шумлу и Варну.

Это сейчас Варна – курортный центр Болгарии, широко известный еще советскому туристу. А тогда Варна была мощной турецкой крепостью, стены Варны защищали 178 орудий, ее гарнизон насчитывал по разным оценкам от 12 до 15 тысяч человек, он значительно превосходил силы русских.

В конце июля 1828 года русские обложили крепость с суши и моря. На суше сначала действовал отряд генерал-лейтенанта Павла Сухтелена, затем его сменил генерал-адъютант Александр Меншиков, прибывший с десантными войсками из-под Анапы, после ранения Меншикова осаду продолжил генерал-фельдмаршал Михаил Воронцов.

С моря Варна была заперта эскадрой Черноморского флота под командованием Алексея Грейга. Еще до начала боевых действий Грейг предложил начальнику гарнизона Иззет Мехмет-паши сдать крепость, но тот отказался. В ответном письме Мехмет-паша выразил надежду на вверенное ему «могущественным и великодушным падишахом, покровителем миров» войско.

Турки неоднократно совершали вылазки с целью помешать ведению осадных работ, но безрезультатно. Не помог осажденным и многотысячный корпус Омера-паши, который попытался снять блокаду. Ко времени его прибытия под Варной уже стоял прибывший из России Гвардейский корпус. Осаждающих уже насчитывалось порядка 32 тысяч человек.

Корабли российской эскадры из-за мелководья не могли подойти к крепости близко и нанести туркам существенный урон. Известно, что 7 августа при многочасовом обстреле крепости русским кораблям все же удалось подавить огонь батареи крепости и уничтожить до 500 защитников. Мощную огневую поддержку сухопутному корпусу обеспечили 5 йолов и 5 канонерских лодок, переброшенные сюда с Дуная и Николаева.

При осаде Варны лично присутствовал император Николай I, он находился на линейном корабле «Париж».

Подготовив саперными работами место для захода, 25 сентября (по старому стилю) русские овладели 1-м бастионом, и хотя туркам удалось его отбить, спустя 4 дня Варна капитулировала. Взятие Варны было самым большим успехом кампании 1828 года.

В этой кампании принимали участие оренбургские казаки. В 1843 году они основали село Варна, до сих пор оно стоит в Челябинской области и напоминает о славной победе русского оружия.

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