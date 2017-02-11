Обучить монахов ремеслам
Петр I и святитель Митрофан Воронежский

Петр I и святитель Митрофан Воронежский

11 февраля 1724 года вышел указ Петра I о монашестве

Российского история, пожалуй, не знает больше такого правителя, славного размахом своих реформ, как Петр Великий. Его преобразования касались всех сторон государственной и общественной жизни, не обошли они стороной и Русскую Церковь и ее авангард – монашество.

«Объявление о монашествующих», вышедшее 31 января (11 февраля) 1724 года, полное название его «Объявление, когда и какой ради вины начался чин монашеский, и каковый был образ жития монахов древних, и како нынешних исправить, хотя по некоему древним подобию, надлежит», как и все прочие указы Петра I имело исключительно прагматичный характер.

Монашество и его сакральную сущность царь не понимал, а монахов считал людьми, «чуждые труды поядающими». По мнению царя «праздных обывателей монастырей» следовало сделать полезными для общества. Поэтому указ повелевал, чтобы монахи обучались ремеслам и земледелию, а монахини – рукоделию. Хотя, как правило, в монастырь поступали люди, еще в миру овладевшие каким-либо ремеслом.

«Объявление», как и предыдущие указы Петра, предписывало сокращать число монастырей и использовать монастырские владения в государственных целях.

Указ повелевал при монастырях открывать богадельни, приюты для психически больных преступников, солдат-инвалидов и подкидышей. И всех этих людей монастырь был обязан содержать. Если всем не хватало места, монахов выселяли из обителей.

Царь уважал лишь ученых монахов, поэтому указ при столичном Александро-Невском монастыре предписывал создание духовных учебных заведений для формирования «ученого братства» – русского ученого монашества. В этой части «Объявление» можно считывать положительным моментом.

В кадровой политике, Петр сделал ставку на малороссийских архиереев, культурная близость которых к Западу, по мнению императора, способствовала бы скорейшему внедрению западного просвещения и реформ, задуманных Петром.

С этой же целью Петр после смерти Патриарха Адриана сначала приостановил выборы Патриарха, а после и вовсе упразднил Патриаршество – один из главных символов русского традиционализма.

Причем, сам Петр был религиозным человеком, с юности читал Апостол (Деяния и послания святых апостолов) в храме, интересовался особенностями православного богослужения, был дружен и даже слушался святителя Митрофана Воронежского. В его указах можно встретить религиозную оценку исторических событий.

Но главное в монашеском делании – молитву, подвижничество и воздержание царь просмотрел. Видимо он не понимал самой сути духовного делания, раз в объявлении содержались такие слова: «А что, говорят, молятся, то и все молятся… Что же прибыль обществу от сего?»

Исключительно духовные ценности Петр хотел перевести в плоскость практическую. Так и теперь в Церкви хотят видеть лишь институт по решению социальных проблем, но никак не учителя в вопросах веры и нравственности.

Теги:
Места: Россия
Организации: РПЦ
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