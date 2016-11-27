27 ноября – День морской пехоты
Советские морские пехотинцы, 1985 год

Советские морские пехотинцы, 1985 год

Девиз морских пехотинцев «Там, где мы - там победа!»

Во время Азовской экспедиции 1696 года, когда «морской региемент», т.е. морской полк, оказал неоценимую помощь при осаде Азова, царь Петр I обратил внимание на необходимость формирования полка морских солдат.

«Морской региемент» не был регулярным формированием, на регулярной основе он был сформирован позже, в «Рассуждении о начинающемся флоте на Балтийском море» (1704) Петр указывал: «Надлежит учинить полки морских солдат (числом по флоту смотря) и разделить их по капитанам вечно, к которым надлежит капралов и сержантов взять из старых солдат ради лучшего обучения строя и порядков».

Но вместо разрозненных отрядов во время летней кампании 1705 года был сформирован единый морской полк. В его организации принимал участие генерал-адмирал Федор Головин. 16 ноября (по старому стилю) 1705 года он отдал вице-адмиралу Корнилию Крюйсу, командующему флотом на Балтике, распоряжение сформировать морской полк количеством 1200 солдат.

Эта дата считается днем рождения российской морской пехоты.

Полк нес службу на абордажно-десантных кораблях, в караульной службе адмиралтейств и береговых учреждениях флота. В своем составе полк не имел артиллерийской команды, при десантировании морпехов должна была поддерживать огнем корабельная артиллерия. Офицеры были вооружены пистолетами и шпагами, унтер-офицеры и рядовые ружьями, гранатами и абордажными топорами.

Первым боем новосозданного полка стала атака двух шведских ботов в октябре 1706 года в Выборгском заливе. Один бот противника был захвачен.

Морские полки отлично проявили себя в Гангутском сражении, что было отмечено Петром I.

Во время Северной войны выковывались навыки и способы действия морпехов. С учетом опыта этой войны новый род войск претерпел ряд реорганизаций. В морпехи старались брать уже опытных солдат, офицерский состав комплектовался унтер-офицерами лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков.

Впоследствии морская пехота принимала участие во множестве сражений, как на море, на Балтийском, Черном и Средиземном морях, так и на суше. Морпехи сражались на фронтах Отечественной войны 1812 года, при обороне Севастополя, Петропавловска-Камчатского, Порт-Артура, на фронтах Первой Мировой и Великой Отечественной войны.

На сегодняшний день морская пехота России является одним из наиболее боеспособных родов войск Военно-морского флота РФ способная обеспечить защиту национальных интересов своей Родины на всех океанских театрах военных действий.

Теги:
Места: Россия
Организации: Минобороны
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